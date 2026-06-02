В материале 24 Канала читайте, какие жуткие сериалы стоит посмотреть. Они уже получили популярность среди зрителей и имеют высокий рейтинг.

Список сериалов с готической атмосферой

"Призраки дома на холме"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 8.5/10

Летом 1992 семья Крейн переезжает в мрачный дом, чтобы отремонтировать его и на полученные средства построить собственный дом. Однако ремонт затягивается, а Хью, Оливия и их дети, Стивен, Ширли, Теодора, Люк и Элинор, сталкиваются со сверхъестественными явлениями, из-за которых происходит трагедия, и срочно покидают поместье.

Через 26 лет братья и сестры и их отец воссоединяются. Они снова пережили потерю и вынуждены столкнуться с призраками прошлого.

"Падение дома Ашеров"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Фармацевтическая компания Ашеров – это империя богатства, привилегий и власти. Однако тайны вылезают наружу, когда наследники династии начинают умирать.

"Венздей"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 8.0/10

В центре сюжета – Венздей Аддамс. Когда девушку отчисляют из средней школы, она поступает в академию "Невермор", где учились ее родители: Гомес и Мортиша. Главная героиня старается не отличаться от своих сверстников. Когда странный монстр совершает несколько убийств, Венздей берется за расследование.

