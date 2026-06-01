24 Канал расскажет о сериалах с летним вайбом. Выбирайте, что смотреть по вечерам.

Тоже интересно 5 главных премьер июня в кино, которые не стоит пропускать

Какие сериалы посмотреть летом?

"Белый лотос"

  • Количество сезонов: 3
  • Количество серий: 21
  • Рейтинг IMDb: 8.0/10

Богачи приехали на тропический курорт на Гавайях, чтобы отдохнуть, развлечься и перезагрузиться, но привезли с собой проблемы. Персонал пытается создать легкую атмосферу, однако им это не удается. С каждым днем место, которое кажется идеальным, накрывает все большая темнота.

"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер сериала

Google Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

"Внешние отмели"

  • Количество сезонов: 5
  • Количество серий: 40
  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет разворачивается вокруг Джон Би и трех его друзей. После урагана они находят карту и отправляются искать сокровище, которое связано с пропавшим отцом парня и оценивается в 400 миллионов долларов.

"Внешние мели": смотрите онлайн трейлер сериала

"Юные миллионеры"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 8
  • Рейтинг IMDb: 5.9/10

События разворачиваются в Марселе. В центре сюжета – четверо подростков, которые выигрывают 17 миллионов евро. Их мечты о роскошной жизни осуществляются, но в то же время друзья сталкиваются с хаосом, который переворачивает все с ног на голову.

"Юные миллионеры": смотрите онлайн трейлер сериала

"Лето на сёрфе"

  • Количество сезонов: 2
  • Количество серий: 18
  • Рейтинг IMDb: 6.6/10

Это история о мятежной подростке Саммер Торрес. Девушку исключают из школы в Бруклине и она отправляется жить к семье старого друга ее матери в Австралию. Главная героиня попадает в компанию профессиональных серферов.

"Лето на сёрфе": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, ранее мы рассказывали, какие сериалы выйдут на Netflix в июне.