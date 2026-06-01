24 Канал розповість про серіали з літнім вайбом. Обирайте, що дивитися вечорами.

Які серіали подивитися влітку?

"Білий лотос"

  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 21
  • Рейтинг IMDb: 8.0/10

Багатії приїхали на тропічний курорт на Гаваях, щоб відпочити, розважитись та перезавантажитись, але привезли із собою проблеми. Персонал намагається створити легку атмосферу, проте їм це не вдається. З кожним днем місце, яке здається ідеальним, накриває все більша темрява.

"Зовнішні мілини"

  • Кількість сезонів: 5
  • Кількість серій: 40
  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет розгортається навколо Джон Бі та трьох його друзів. Після урагану вони знаходять карту й вирушають шукати скарб, який пов'язаний зі зниклим батьком хлопця та оцінюється у 400 мільйонів доларів.

"Молоді мільйонери"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 8
  • Рейтинг IMDb: 5.9/10

Події розгортаються у Марселі. У центрі сюжету – четверо підлітків, які виграють 17 мільйонів євро. Їхні мрії про розкішне життя здійснюються, але водночас друзі стикаються з хаосом, який перевертає все з ніг на голову.

"Нестерпне літо Саммер"

  • Кількість сезонів: 2
  • Кількість серій: 18
  • Рейтинг IMDb: 6.6/10

Це історія про бунтівну підлітку Саммер Торрес. Дівчину виключають зі школи в Брукліні й вона відправляється жити до родини старого друга її матері в Австралію. Головна героїня потрапляє в компанію професійних серферів.

