24 Канал расскажет, какие небанальные украинские сериалы можно посмотреть всей семьей. Они должны вам понравиться, ведь уже полюбились тысячам украинцев.
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Какие украинские сериалы посмотреть всей семьей?
"Подмена"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
Екатерина – успешная архитектор, которая руководит дизайн-бюро в Киеве. Неожиданно к женщине звонит сестра Ирина, с которой она не общалась годами, и просит о помощи.
Екатерина приезжает в Болгарию и обнаруживает, что сестра ее обманула. Архитектор оказалась в чужой стране без документов и без возможности быстро вернуться домой к мужу и дочери.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Тем временем Ирина прилетает в Киев и разрушает карьеру и личную жизнь сестры. Екатерина же в Болгарии сталкивается с различными испытаниями, однако также находит любовь.
"Подмена": смотрите онлайн анонс сериала
"Реванш"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 24
Валентина работает химиком-технологом и мечтает построить успешную карьеру. Однако неожиданно близкий человек предает девушку и ее жизнь переворачивается с ног на голову. Главная героиня попадает в тюрьму.
Валентина теряет жениха, работу и родной дом. В то же время она не опускает руки, а пытается жить дальше и продолжает борьбу, чтобы достичь справедливости.
"Реванш": смотрите онлайн 1 серию сериала
"Майор Сковорода"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 24
В центре сюжета – харизматичный майор Андрей Сковорода, под руководством которого оказываются молодые и неопытные новобранцы. Начальницей мужчины становится его бывшая возлюбленная Светлана Деркач.
Команда работает в настоящем хаосе и расследует сложные дела. Сковорода учит подчиненных ловить преступников, хотя использует для этого достаточно неординарные методы, и понимать людей.
"Майор Сковорода": смотрите онлайн 1 серию сериала
"Сокровища"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
Вера выходит из тюрьмы и приезжает в родной город, чтобы начать жизнь сначала и вернуться в семейный дом, который присвоили ее дядя, тетя и их дочь.
Тогда же в город прибывает капитан полиции Богдан, который работает под прикрытием успешного бизнесмена, чтобы найти настоящего убийцу своего отца, поскольку в преступлении обвинили его мать.
Знакомство Веры и Богдана становится началом увлекательной истории, которая открывает немало секретов. А жизнь главных героев может изменить загадочное сокровище времен Второй мировой войны.
"Сокровища": смотрите онлайн анонс сериала
Ранее мы писали о украинских сериалах, которые вышли в 2000-х годах и были достаточно популярными.