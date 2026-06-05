Сегодня 24 Канал расскажет о 2 украинских сериалах 2000-х годов. Возможно, среди наших читателей найдутся те, что любили смотреть их когда-то по телевизору.

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Украинские сериалы 2000-х годов

"Леся + Рома"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 136

Украинский комедийный сериал, премьера которого состоялась в 2005 году. Режиссерами стали Александр Богданенко и Александр Даруга, а главные роли сыграли Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков.

Это история о влюбленных Лесе и Роме, которые пытаются найти рецепт семейного счастья. Они любят друг друга, но, как и у всех пар, у них возникают проблемы, с которыми нужно разобраться.

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Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков в сериале "Леся + Рома" / Кадр из сериала

В 2008 году вышло продолжение сериала под названием "Марк + Наташа", режиссером которого стал Гарик Бирча. Главные роли на экране воплотили Марк Дробот и Наталка Кобизская.

"Роксолана"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 50

Украинский исторический сериал, который выходил с 1997 до 2003 годов. Его снял режиссер Борис Небиеридзе по одноименной повести писателя Осипа Назарука. Это история об украинке Анастасии Лисовской, которая попала в гарем турецкого султана Сулеймана Великого, родила ему детей и стала султаной.

Анастасию на экране воплотила Ольга Сумская.

Ольга Сумская в сериале "Роксолана" / Кадр из сериала

Кстати, впоследствии об Анастасии Лисовской, которая стала Хюррем Султан, и Сулеймане Великом сняли сериал "Великолепный век", который также стал популярным среди украинцев.