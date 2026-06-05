Сьогодні 24 Канал розповість про 2 українські серіали 2000-х років. Можливо, серед наших читачів знайдуться ті, що любили дивитися їх колись по телевізору.

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Українські серіали 2000-х років

"Леся + Рома"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 136

Український комедійний серіал, прем'єра якого відбулась у 2005 році. Режисерами стали Олександр Богданенко та Олександр Даруга, а головні ролі зіграли Ірма Вітовська і Дмитро Лалєнков.

Це історія про закоханих Лесю та Рому, які намагаються знайти рецепт сімейного щастя. Вони кохають одне одного, але, як і у всіх пар, у них виникають проблеми, з якими потрібно розібратися.

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Ірма Вітовська і Дмитро Лалєнков у серіалі "Леся + Рома" / Кадр із серіалу

У 2008 році вийшло продовження серіалу під назвою "Марк + Наталка", режисером якого став Гарік Бірча. Головні ролі на екрані втілили Марк Дробот і Наталка Кобізька.

"Роксолана"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 50

Український історичний серіал, який виходив з 1997 до 2003 років. Його зняв режисер Борис Небієрідзе за однойменною повістю письменника Осипа Назарука. Це історія про українку Анастасію Лісовську, яка потрапила у гарем турецького султана Сулеймана Великого, народила йому дітей і стала султаною.

Анастасію на екрані втілила Ольга Сумська.

Ольга Сумська в серіалі "Роксолана" / Кадр із серіалу

До речі, згодом про Анастасію Лісовську, яка стала Гюррем Султан, та Сулеймана Великого зняли серіал "Величне століття. Роксолана", який також став популярним серед українців.