Этот сериал по-настоящему стал культовым. Даже можно предположить, что ни одна история не смогла превзойти уровень этой ленты. Сериал транслировали по телевидению 4 года: с 2011 по 2014 годы. Сегодня 24 Канал подробнее расскажет, что известно о "Великолепном веке" и кто из актеров выбрал сторону России.

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"Великолепный век. Роксолана" – что известно о сериале?

Создатели работали над сериалом более 4 лет. За это время удалось снять 4 сезона, которые вместили 139 серий. Средняя продолжительность просмотра одной серии – от 90 до 150 минут.

1 сезон – серии 1 – 24;

– серии 1 – 24; 2 сезон – серии 25 – 63;

– серии 25 – 63; 3 сезон – серии 64 – 103;

– серии 64 – 103; 4 сезон – серии 104 – 139.

Рейтинг IMDb: 7,0

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Основой сценария послужили средневековые документы и исторические романы. События развиваются в Османской империи в XVI веке, когда государством правил султан Сулейман Величественный.

В его гарем попадает украинка Настя Лисовская, которую звали Роксоланой. С принятием ислама она получила имя Гюррем и смогла стать любимой женой правителя. У них родилось пятеро детей: четверо сыновей (Мехмет, Селим, Баязид и Джихангир) и одна дочь (Михримах).

Однако до Гюррем любимицей султана была Махидевран-султан, которая подарила ему первенца Мустафу, ставшего главным претендентом на трон. Но из-за ряда событий Сулейман отдал приказ казнить Мустафу.

Дети Гюррем также не дожили до старости: Мехмет умер от оспы, Джихангир от страшного заболевания, ведь имел дефект со спиной еще с младенчества, а Баязид со своими детьми и любимой были задушены по приказу старшего брата Селима, который впоследствии занял трон.

"Великолепный век. Роксолана": смотрите онлайн анонс

В 2015 году история получила продолжение под названием "Величественный век. Новая владычица": события посвящены потомкам легендарной Роксоланы Османской империи 17 века.

"Величественный век. Новая владычица" / Обложка сериала

Интересные факты о сериале

Модельеры создали около 2000 тысяч костюмов, 200 из которых были пошиты для султана;

В 5-й серии во время похода султана можно увидеть Каменец-Подольскую крепость;

Это самый дорогой сериал в истории турецкого телевидения;

Для съемок было построено 2100 квадратных метров декораций, с использованием 1000 квадратных метров камня, 1800 квадратных метров настоящего мрамора, 2500 шт. железного профиля и 1,5 тонны краски;

Кастинг на главную женскую роль длился 8 месяцев;

Часть сцен снимали в реальных исторических интерьерах дворца Топкапы, что добавляет аутентичности и атмосферности.

Кто из актеров "Величественного века" поддерживает Россию?

Бурак Озчивит сыграл в сериале Малкочоглу Бали-бея. В 2014 году звезда турецкого кино давал интервью Екатерине Осадчей, где говорил, что вопрос мира является очень важным. Он неоднократно был гостем в Украине и говорил, что хочет возвращаться в нашу страну.

Бурак Озчивит в роли Бали-бея / Кадр из сериала

Во время полномасштабной войны актер неоднократно приезжал в Россию. В 2022 году он приезжал в Москву, а в 2024 – приехал в Татарстан для съемок в российском фильме "Елки-11".

Также Бурак ездил с семьей в Чеченскую республику на встречу с Рамзаном Кадыровым.

Бурак Озичвит встретился с Рамзаном Кадыровым / Фото с личной страницы Кадырова

А недавно опубликовал фото на фоне Кремля и выступил в стране-агрессоре с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула".

Мерьем Узерли, которая сыграла Гюррем, в 2023 году на 76-й Каннский кинофестиваль надела платье от российского модельера Юлии Янины, а еще раньше говорила, что является большой поклонницей таланта россиянки.

В марте 2022 года Узерли также снялась для российского глянца, появившись на обложке журнала HELLO!

Мерьем Узерли на обложке российского глянца / Фото из инстаграма актрисы

В 2024 году актриса праздновала день рождения дочери в стиле российского мультика "Маша и Медведь". Сама Узерли оделась в образ главной героини мультипликации.