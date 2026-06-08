24 Канал розповість, які небанальні українські серіали можна подивитись усією сім'єю. Вони мають вам сподобатися, адже вже полюбилися тисячам українців.

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Які українські серіали подивитись усією сім'єю?

"Підміна"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Катерина – успішна архітекторка, яка керує дизайн-бюро в Києві. Неочікувано до жінки дзвонить сестра Ірина, з якою вона не спілкувалася роками, та просить про допомогу.

Катерина приїжджає до Болгарії та виявляє, що сестра її обманула. Архітекторка опинилася в чужій країні без документів та без можливості швидко повернутися додому до чоловіка і доньки.

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Тим часом Ірина прилітає до Києва та руйнує кар'єру й особисте життя сестри. Катерина ж у Болгарії зіштовхується з різними випробуваннями, проте також знаходить кохання.

"Підміна": дивіться онлайн анонс серіалу

"Реванш"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 24

Валентина працює хіміком-технологом і мріє побудувати успішну кар'єру. Проте неочікувано близька людина зраджує дівчину і її життя перевертається з ніг на голову. Головна героїня потрапляє до в'язниці.

Валентина втрачає нареченого, роботу та рідний дім. Водночас вона не опускає руки, а намагається жити далі й продовжує боротьбу, щоб досягти справедливості.

"Реванш": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Майор Сковорода"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 24

У центрі сюжету – харизматичний майор Андрій Сковорода, під керівництвом якого опиняються молоді й недосвідчені новобранці. Начальницею чоловіка стає його колишня кохана Світлана Деркач.

Команда працює у справжньому хаосі та розслідує складні справи. Сковорода вчить підлеглих ловити злочинців, хоча використовує для цього досить неординарні методи, та розуміти людей.

"Майор Сковорода": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Скарби"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Віра виходить із в'язниці та приїжджає до рідного міста, щоб розпочати життя спочатку та повернутися родинний будинок, який привласнили її дядько, тітка та їхня донька.

Тоді ж до міста прибуває капітан поліції Богдан, який працює під прикриттям успішного бізнесмена, щоб знайти справжнього вбивцю свого батька, оскільки в злочині звинуватили його матір.

Знайомство Віри та Богдана стає початком захопливої історії, яка відкриває чимало секретів. А життя головних героїв може змінити загадковий скарб часів Другої світової війни.

"Скарби": дивіться онлайн анонс серіалу

Раніше ми писали про українські серіали, які вийшли у 2000-х роках і були досить популярними.