От них просто невозможно оторваться: 5 сериалов по книгам с рейтингом IMDb выше 8

Говорят, книга всегда лучше экранизации. Но иногда режиссерам удается добиться того, что даже самые преданные книголюбы откладывают любимый роман и включают телевизор. И вместо традиционного "в книге все было по-другому" неожиданно просят включить следующую серию.

24 Канал собрал пять сериалов, снятых по популярным книгам, которые получили высокие оценки зрителей и восторженные отзывы критиков. Здесь и жуткие детективы, и запутанные отношения, и борьба за власть, в которой человеческая жизнь стоит дешевле, чем красивое обещание.

"Острые предметы"

Жанр: психологический триллер, детектив, драма.

Рейтинг IMDb: 8,0

По книге: Джиллиан Флинн "Острые предметы" (2006).

Журналистка Камилла Прикер возвращается в родной городок, чтобы расследовать убийство двух девушек. Казалось бы, обычное журналистское задание. Вот только дома ее ждут токсичная мать, детские травмы и секреты, которые лучше бы никогда не раскрывать.

Что говорят критики: обозревательница The Guardian Люси Манган высоко оценила жутковатую атмосферу сериала и назвала игру Эми Адамс одной из лучших в ее карьере. На Rotten Tomatoes сериал имеет 92% положительных отзывов.



"Острые предметы": смотреть трейлер

"Большая маленькая ложь"

Жанр: детектив, криминальная драма.

Рейтинг IMDb: 8,4.

По книге: Лиан Мориарти "Большая маленькая ложь" (2014).



В центре сюжета – три женщины, живущие в зажиточном калифорнийском городке. Идеальные дома, успешные мужья, воспитанные дети – настоящая картинка из инстаграма. Правда, за красивыми фасадами скрываются измены, домашнее насилие и тайны, которые в конечном итоге приводят к убийству.

Что говорят критики: издание Variety отметило, как сериал сочетает семейную драму с детективной интригой. А критики Rotten Tomatoes назвали первый сезон увлекательным, острым и полным черного юмора.



"Большая маленькая ложь": смотреть трейлер

"Ферзевый гамбит"

Жанр: спортивная, психологическая драма.

Рейтинг IMDb: 8,5

По книге: Уолтер Тевис "Ферзевый гамбит" (1983).

Главная героиня Бет Гармон – сирота с необыкновенным талантом к шахматам. Девушка стремится стать лучшей шахматисткой мира, однако на пути к успеху борется с зависимостями и собственными психологическими проблемами.

И пока Бет громит соперников на шахматной доске, зрители постепенно понимают, что самая сложная партия происходит в ее голове.

Что говорят критики: в The Guardian похвалили игру Ани Тейлор-Джой, роскошные костюмы и умение создателей превратить шахматные партии в увлекательное зрелище. В то же время одна из критиков отметила, что путь героини к успеху местами выглядит слишком сказочным.



"Ферзевый гамбит": смотреть трейлер

"Нормальные люди"

Жанр: романтическая драма.

Рейтинг IMDb: 8,4

По книге: Салли Руни "Нормальные люди" (2018).

Марианна и Коннелл знакомятся еще в школе. Она – умная, замкнутая девушка из обеспеченной семьи, он – популярный парень, который боится чужого осуждения.

Между ними возникают чувства, но построить нормальные отношения оказывается сложнее, чем сдать все экзамены вместе.

Герои то сближаются, то расходятся, совершают ошибки и пытаются понять друг друга. Словом, все как в жизни, только с более красивыми кадрами и саундтреком.

Что говорят критики: The Guardian назвал экранизацию чрезвычайно удачной, отметив ее эмоциональную правдивость, сильный сценарий и актерскую игру Пола Мескала и Дейзи Эдгар-Джонс. На Rotten Tomatoes сериал получил 91% положительных отзывов критиков.



"Нормальные люди": смотреть трейлер

"Сегун"

Жанр: историческая, приключенческая, военная драма.

Рейтинг IMDb: 8,6

По книге: Джеймс Клавелл "Сегун" (1975).

Япония, 1600 год. Английский мореплаватель Джон Блэкторн оказывается в чужой стране, где местные правители ведут жестокую борьбу за власть.

В центре событий – лорд Есии Торанага, который пытается перехитрить политических соперников и выжить в условиях назревающей гражданской войны.

Что говорят критики: The Guardian назвал сериал увлекательной исторической эпопеей, отметив масштабные декорации, кинематографичность и внимание к японской культуре. Более того, в итоговом рейтинге издания "Сегун" занял первое место среди лучших сериалов 2024 года.

"Сегун": смотреть трейлер

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