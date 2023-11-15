Не только "Женский врач": 4 крутых сериала с Тарасом Цымбалюком, которые украдут ваше сердце

Одним из самых популярных актеров современности есть Тарас Цимбалюк. Его часто называют украинским секс-символом, а сериалы и фильмы с участием Цимбалюка бьют все рекорды. Неудивительно, что миллионы зрителей нетерпеливо ждут его новых проектов.

24 Канал расскажет о 4 украиноязычных сериалах, в которых снялся Цымбалюк и которые вам обязательно нужно посмотреть. Это и комедии, и драмы, которые точно будут близки каждому.

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"Поймать Кайдаша"

Этот комедийный сериал стал адаптацией известной повести Ивана Нечуя-Левицкого. В центре сюжета – жизнь простой семьи Кайдашей из села Семигоры. Режиссер Наталья Ворожбит вместе с командой показала темы, которые всегда актуальны в обществе: отношения невестки и свекрови, любовь, дружбу, преданность.

Тарас Цымбалюк в этой комедийной истории сыграл одну из главных ролей – Карпа, который стал любимцем миллионов зрителей.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кофе с кардамоном"

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Следующий сериал – экранизация романа украинской писательницы Наталии Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", над которым она работала более 10 лет. В этой исторической драме показали страстную историю о грешных чувствах женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. События в сериале проходят на фоне "Весны народов" – 1848 – 1849 годов.

Тарас Цымбалюк в этом сериале сыграл роль брата Анны – Андрея. Это священник, вовлеченный в политические игры и готовый на все ради младшей сестры.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

"Женский врач. Новая жизнь"

Главным героем сериала стал акушер-гинеколог Михаил Гончар, который вместе с маленькой дочерью был вынужден переехать в Киев из Северодонецка. Больницу, в которой он был заведующим родильным отделением, разрушил российский обстрел. То же произошло с домом Михаила. В столице мужчина устраивается на работу в Научно-исследовательский центр акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями по всей Украине.

Персонаж, которого сыграл Цымбалюк, – военный медик Андрей Балюк, долгое время проведший на фронте и даже не надеявшийся вернуться к гражданской жизни. В прошлом он также был лучшим другом Гончара, а теперь судьба снова свела их вместе – теперь работают в одной больнице. Но смогут ли забыть старые образы и какие испытания ожидают их впереди?

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Связь"

Этот сериал особенный тем, что герои постоянно общаются друг с другом по видеосвязи. В каждой серии показаны истории четырех семей из разных уголков Украины. Их разделила война, у каждой семьи своя история, близкая миллионам украинцев.

Тарас Цымбалюк в этой ленте сыграл роль ушедшего в терроборону сына, который сейчас стоит на защите нашей страны.

"Связь": смотрите онлайн трейлер сериала