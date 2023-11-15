24 Канал розповість про 4 україномовні серіали, в яких знявся Цимбалюк та які вам обов'язково треба подивитися. Це і комедії, і драми, які точно будуть близькі кожному.

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"Спіймати Кайдаша"

Цей комедійний серіал став адаптацією відомої повісті Івана Нечуя-Левицького. У центрі сюжету – життя простої сім'ї Кайдашів із села Семигори. Режисерка Наталка Ворожбит разом з командою показала теми, що завжди актуальні у суспільстві: стосунки невістки та свекрухи, любов, дружбу, відданість.

Тарас Цимбалюк у цій комедійній історії зіграв одну з головних ролей – Карпа, який став улюбленцем мільйонів глядачів.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Кава з кардамоном"

Наступний серіал – екранізація роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", над яким вона працювала понад 10 років. У цій історичній драмі показали пристрасну історію про грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Події в серіалі відбуваються на тлі "Весни народів" – 1848 – 1849 років.

Тарас Цимбалюк у цьому серіалі зіграв роль брата Анни – Андрія. Це священник, який втягнений у політичні ігри та ладен на все заради молодшої сестри.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жіночий лікар. Нове життя"

Головним героєм серіалу став акушер-гінеколог Михайло Гончар, який разом з маленькою донькою був змушений переїхати до Києва з Сіверодонецька. Лікарню, в якій він був завідувачем пологового відділення, зруйнував російський обстріл. Те саме сталося з домом Михайла. У столиці чоловік влаштовується на роботу в Науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України.

Персонаж, якого зіграв Цимбалюк, – військовий медик Андрій Балюк, який тривалий час провів на фронті й навіть не сподівався повернутися до цивільного життя. У минулому він також був найкращим другом Гончара, а тепер доля знову звела їх разом – тепер працюють в одній лікарні. Та чи зможуть забути старі образи та які випробування очікують на них попереду?

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зв'язок"

Цей серіал особливий тим, що герої постійно спілкуються одне з одним по відеозв'язку. У кожній серії показані історії чотирьох сімей з різних куточків України. Їх розділила війна, у кожної сім'ї своя історія, яка близька мільйонам українців.

Тарас Цимбалюк у цій стрічці зіграв роль сина, який пішов у тероборону і зараз стоїть на захисті нашої країни.

"Зв'язок": дивіться онлайн трейлер серіалу