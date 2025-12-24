4 мини-сериала-триллера, которые будут держать в напряжении до последней серии

Триллеры – один из самых захватывающих жанров. Он завоевывает внимание и любовь зрителей благодаря напряженному и динамичному сюжету. Часто не хочется ставить на паузу, чтобы поскорее узнать, как закончится история.

В материале читайте о мини-сериалах-триллерах, которые стоят просмотра, пишет 24 Канал со ссылкой на miss_rekota. Они имеют всего один сезон и несколько серий, которые сможете "проглотить" за один день.

Какие сериалы-триллеры 2025 года стоит посмотреть?

"Все ее вина"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Марисса Ирвин приезжает к Эстер Бауэр, чтобы забрать своего маленького сына Майло, который играл с одноклассником. Однако женщина утверждает, что в ее доме нет детей. Теперь мать должна найти сына.

"Все ее вина": смотрите онлайн трейлер сериала

"Наемный садовник"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Элмер работает в садовом центре, который возглавляет его мать. Из-за ДТП, которое случилось в детстве, он не может испытывать эмоции, что для женщины является бонусом. Дело в том, что это дело – лишь прикрытие для подпольного бизнеса по наемным убийствам.

Когда Элмер встречает свою следующую жертву, воспитательницу дошкольного учреждения Виолетту, то влюбляется в нее. Теперь мать парня делает все, чтобы лишить девушку жизни.

"Наемный садовник": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чудовище внутри меня"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жизнь писательницы Эгги Виггс изменилась после потери сына. Она начала избегать публичности и перестала писать. Но вдруг к женщине приходит вдохновение. Произошло это тогда, когда владельцем соседнего дома становится Найл Джарвис. Мужчина является влиятельным магнатом недвижимости, которого ранее подозревали в исчезновении жены. Эгги испытывает к нему ужас и восхищение одновременно. Она пытается раскрыть правду и сталкивается с опасностью.

"Чудовище внутри меня": смотрите онлайн трейлер сериала

"Непослушные"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.9/10

Город Толл-Пайнс скрывает страшные тайны. Туда переезжает полицейский Алекс Демпси вместе со своей беременной женой Лорой. Он знакомится с Эбби и Лейлой, которые учатся в местной школе и проблемных подростков. Девушки отчаянно стремятся сбежать оттуда и могут помочь раскрыть правду. Алекс берется за расследование ряда странных инцидентов и подозревает, что к ним может быть причастна директор школы Эвелин.

"Непослушные": смотрите онлайн трейлер сериала