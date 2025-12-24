4 мінісеріали-трилери, які триматимуть у напрузі до останньої серії
- Описано 4 мінісеріали-трилери, які рекомендується переглянути, зокрема "Все її вина", "Садівник", "Звір у мені" та "Проблемні".
- Кожен серіал має один сезон з кількома серіями, які можна переглянути за день, а їхні рейтинги на IMDb варіюються від 5.9 до 7.5.
Трилери – один із найзахопливіших жанрів. Він завойовує увагу та любов глядачів завдяки напруженому і динамічному сюжету. Часто не хочеться ставити на паузу, щоб чимшвидше дізнатися, як закінчиться історія.
У матеріалі читайте про мінісеріали-трилери, які варті перегляду, пише 24 Канал з посиланням на miss_rekota. Вони мають всього один сезон і кілька серій, які зможете "проковтнути" за один день.
Не пропустіть Подивитесь на одному диханні: серіал, який тримає в напрузі до фінальних титрів
Які серіали-трилери 2025 року варто подивитися?
"Все її вина"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Марісса Ірвін приїжджає до Естер Бауер, щоб забрати свого маленького сина Майло, який грався з однокласником. Однак жінка стверджує, що в її будинку немає дітей. Тепер матір повинна знайти сина.
"Все її вина": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Садівник"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Елмер працює в садовому центрі, який очолює його матір. Через ДТП, яка трапилася у дитинстві, він не може відчувати емоції, що для жінки є бонусом. Річ у тім, що ця справа – лише прикриття для підпільного бізнесу з найманих вбивств.
Коли Елмер зустрічає свою наступну жертву, виховательку дошкільного закладу Віолетту, то закохується у неї. Тепер матір хлопця робить усе, щоб позбавити дівчину життя.
"Садівник": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Звір у мені"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Життя письменниці Еґґі Віґґс змінилося після втрати сина. Вона почала уникати публічності й перестала писати. Аж раптом до жінки приходить натхнення. Сталося це тоді, коли власником сусіднього будинку стає Найл Джарвіс. Чоловік є впливовим магнатом нерухомості, якого раніше підозрювали у зникненні дружини. Еґґі відчуває до нього жах і захоплення одночасно. Вона намагається розкрити правду і зіштовхується з небезпекою.
"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Проблемні"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
Місто Толл-Пайнс приховує страшні таємниці. Туди переїжджає поліцейський Алекс Демпсі разом зі своєю вагітною дружиною Лорою. Він знайомиться з Еббі та Лейлою, які навчаються у місцевій школі та проблемних підлітків. Дівчата відчайдушно прагнуть втекти звідти та можуть допомогти розкрити правду. Алекс береться за розслідування низки дивних інцидентів і підозрює, що до них може бути причетна директорка школи Евелін.
"Проблемні": дивіться онлайн трейлер серіалу