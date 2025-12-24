В материале читайте о мини-сериалах-триллерах, которые стоят просмотра, пишет 24 Канал со ссылкой на miss_rekota. Они имеют всего один сезон и несколько серий, которые сможете "проглотить" за один день.
Какие сериалы-триллеры 2025 года стоит посмотреть?
"Все ее вина"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Марисса Ирвин приезжает к Эстер Бауэр, чтобы забрать своего маленького сына Майло, который играл с одноклассником. Однако женщина утверждает, что в ее доме нет детей. Теперь мать должна найти сына.
"Все ее вина": смотрите онлайн трейлер сериала
"Наемный садовник"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Элмер работает в садовом центре, который возглавляет его мать. Из-за ДТП, которое случилось в детстве, он не может испытывать эмоции, что для женщины является бонусом. Дело в том, что это дело – лишь прикрытие для подпольного бизнеса по наемным убийствам.
Когда Элмер встречает свою следующую жертву, воспитательницу дошкольного учреждения Виолетту, то влюбляется в нее. Теперь мать парня делает все, чтобы лишить девушку жизни.
"Наемный садовник": смотрите онлайн трейлер сериала
"Чудовище внутри меня"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Жизнь писательницы Эгги Виггс изменилась после потери сына. Она начала избегать публичности и перестала писать. Но вдруг к женщине приходит вдохновение. Произошло это тогда, когда владельцем соседнего дома становится Найл Джарвис. Мужчина является влиятельным магнатом недвижимости, которого ранее подозревали в исчезновении жены. Эгги испытывает к нему ужас и восхищение одновременно. Она пытается раскрыть правду и сталкивается с опасностью.
"Чудовище внутри меня": смотрите онлайн трейлер сериала
"Непослушные"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
Город Толл-Пайнс скрывает страшные тайны. Туда переезжает полицейский Алекс Демпси вместе со своей беременной женой Лорой. Он знакомится с Эбби и Лейлой, которые учатся в местной школе и проблемных подростков. Девушки отчаянно стремятся сбежать оттуда и могут помочь раскрыть правду. Алекс берется за расследование ряда странных инцидентов и подозревает, что к ним может быть причастна директор школы Эвелин.
"Непослушные": смотрите онлайн трейлер сериала