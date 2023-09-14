Говорили-болтали: государственный телеканал получил 32 миллиона гривен на производство двух сериалов

В электронной системе закупок "Прозоро" выявили два тендера на создание сериалов семейного и психологического характера. Их объявило ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), цель которой потратить на них 32 миллиона гривен из государственного бюджета.

Эти тендеры завершились 12 сентября 2023 года и оба привлекли внимание общественности и специалистов. МПИУ является владельцем государственных телеканалов Freedom и Дом.

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Два тендера, два сериала

Первый тендер предусматривал выделение более 17 миллионов гривен на производство сериала "Семейный консультант". Победителем этого тендера стала компания ООО "Энерджи фильм продакшен", владелицей которой является гражданка Наталья Богомолова. Эта компания, по данным портала Clarity, за июль – август 2023 выиграла тендеры на общую сумму примерно 58 миллионов гривен.

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Второй тендер касался выделения более 15 миллионов гривен на производство сериала "Курс счастливой жизни". Владельцем компании-победителя, ООО "Френдс о" является гражданин Алексей Гончаренко. По данным Clarity, эта компания в течение двух лет выиграла тендеры на общую сумму около 20 миллионов гривен.

В описании тендеров было отмечено, что средства будут израсходованы на "написание/адаптацию сценариев и предусматривают частичный технологический цикл производства".

Общественный резонанс и обращение в Государственную аудиторскую службу

Под обоими тендерами появились комментарии граждан, считающих эти расходы преступным расходованием бюджетных средств. В частности, Ольга Черкашина отметила, что это "неуместное использование государственных средств во время военного конфликта" под тендером на сериал "Курс счастливой жизни". Другие граждане, такие как Алина Паличук и Екатерина Бритавская, высказали подобные замечания по поводу сериала "Семейный консультант". Эти замечания ожидает ответы Государственная аудиторская служба, но на это время ответы не поступали.

Обращение от граждан / "Прозрачно"

Предварительные обсуждения тендеров

В июле 2023 года активно обсуждали скандал с сериалом Ингулец продюсера Юрия Горбунова. На съемки 24-серийного проекта должны были потратить 33 миллиона государственных средств. Впрочем, после огласки в сети и давления общественности, шоумен отказался от государственного финансирования.