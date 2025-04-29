Невозможно оторваться: 5 самых атмосферных костюмированных драм, которые перенесут вас в прошлое

В 2026 году выйдет продолжение любимого сериала "Бриджертоны". Это костюмированная драма, которая захватила безумное количество зрителей по всему миру.

А пока все фанаты в ожидании Кино 24 собрали для вас список похожих по атмосфере сериалов, которые должны посмотреть все поклонники жанра. Выбирайте ленту для себя и наслаждайтесь!

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"Бриджертоны"

В 2020 году история Дафны и Саймона захватила миллионы зрителей по всему миру. "Бриджертоны" – это уже культовая история о том, как восемь детей из большой семьи Бриджертонов находят свою любовь.

В каждом сезоне раскрывается история отношений кого-то другого. Зрители уже видели, как Дафна нашла своего возлюбленного, виконт – свою возлюбленную, а Колин воссоединил свою жизнь с Пенелопой. И за всем этим наблюдает загадочная леди Уислдаун.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы – фанат таких историй, вам точно понравятся такие сериалы:

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

"Сэндитон"

"Багровый лепесток и белый"

"Наставления для барышень"

Среди этих лент вы найдете как старые киноистории, так и совсем новые сериалы, которые можно посмотреть на Netflix. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь!

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