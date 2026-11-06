За красивыми фасадами – сплошной ад: 5 сериалов в стиле "Большой маленькой лжи"

Красивые дома, идеальные семьи, дорогие платья и улыбки, за которыми хочется вызвать полицию. Если вам понравился сериал "Большая маленькая ложь", то хорошая новость –: телевизионных семей, в которых все настолько плохо, еще хватает.

24 Канал собрал пять сериалов, где за безупречными фасадами скрываются предательства, манипуляции, убийства и секреты, которые лучше бы не раскрывать.

"Уничтожение", 2020

Жанр: психологический триллер, детектив, драма.

IMDb: 7,4

Успешная психотерапевтка Грейс живет идеальной жизнью в Нью-Йорке. Но после жестокого убийства и исчезновения мужа ее безупречный мир начинает рушиться. Оказывается, даже диплом психолога не гарантирует, что вы хорошо знаете собственного мужа.

Что говорят критики: На RogerEbert.com отметили сильную игру Николь Кидман и Хью Гранта, но раскритиковали затянутый сюжет, который не оправдывает своего потенциала.

"Уничтожение": смотреть трейлер

"И повсюду тлеют пожары", 2020

Жанр: драма, психологический триллер.

IMDb: 7,6

Елена Ричардсон привыкла контролировать все – от собственной семьи до жизни соседей. Но появление загадочной матери-одиночки Мии превращает ее идеальный мир в настоящий ад. Иногда самый страшный пожар начинается не с огня, а с чужих секретов.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 79% положительных рецензий. Обозреватели особенно отмечают актерское противостояние Риз Уизерспун и Керри Вашингтон, хотя считают, что история местами слишком осторожная.

"И повсюду тлеют пожары": смотреть трейлер

"Острые предметы", 2018

Жанр: психологический триллер, детектив, драма.

IMDb: 8,0

Журналистка Камилла возвращается в родной городок, чтобы расследовать убийства девушек. Но вместо обычного журналистского материала она сталкивается со своими собственными травмами и семьей, рядом с которой даже серийный убийца кажется не единственной проблемой.

Что говорят критики: Брайан Таллерико с RogerEbert.com высоко оценил мрачную атмосферу, режиссуру Жан-Марка Валле и игру Эми Адамс.

"Острые предметы": смотреть трейлер

"Плохие сестры", 2022

Жанр: черная комедия, криминальная драма, триллер.

IMDb: 8,2

Пять сестер Харви готовы на все, чтобы защитить друг друга. Особенно когда в семье появляется мужчина, которого ненавидят практически все. Иногда семейная поддержка заходит так далеко, что начинает напоминать планирование убийства.

Что говорят критики: Люси Менган из The Guardian похвалила едкий юмор, великолепный актерский состав и мастерски выстроенный сюжет.

"Плохие сестры": смотреть трейлер

"Прекрасная пара", 2024

Жанр: детектив, криминальная драма, триллер.

IMDb: 6,5

Роскошная свадьба в поместье богатой семьи обещает стать событием года. Но накануне церемонии находят труп, и каждый гость становится подозреваемым. Деньги, оказывается, могут купить почти все, кроме нормальных родственников.

Что говорят критики: The Guardian называет сериал увлекательной, хотя и намеренно преувеличенной детективной историей с роскошными декорациями и острой сатирой на богачей. Рецензия The Guardian.

"Великолепная пара": смотреть трейлер

Ну и у нас для вас еще подборка сериалов о женской мести, которые все-таки стоит посмотреть.