Самые известные близняшки Голливуда: где сейчас сестры Олсен и почему они исчезли с экранов

Сестры Олсен являются одними из самых известных родственников в Голливуде. Они были известными с первых лет жизни, но впоследствии превратились в фэшн-икон и бизнес-леди.

Сегодня Мэри-Кейт и Эшли Олсен празднуют день рождения: им исполняется 38 лет, пишет Кино 24. Они являются актрисами, продюсерами и дизайнерами одежды.

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Чем известны сестры Олсен

Сестры Олсен родились неподалеку от Лос-Анджелеса в семье бывшей балерины и менеджера и ипотечного банкира. У них также есть сестра Элизабет, которая тоже стала актрисой и брат Джеймс.

Эшли и Мэри-Кейт генетически разные близнецы, но они очень похожи. Свою первую роль они получили всего в шесть месяцев. Это произошло благодаря случайности, когда их мать столкнулась с агентом по кастингу. Его очаровали фото девочек.

Так они начали сниматься в девятимесячном возрасте. Близнецы играли одного персонажа – Мишель Таннер в сериале Full House. Они по очереди выполняли ее роль согласно закону о детском труде. В титрах их назвали Мэри-Кейт Эшли Олсен, но в последнем сезоне все же девушек обозначили как разных людей.

После этого сестры получали еще больше ролей в кино. Родители Олсен основали продюсерскую компанию Dualstar, что снимала другие проекты с сестрами. Эшли и Мэри-Кейт в 2002 году попали в список 100 знаменитостей Форбс, а в 2007 году оказались на 11-м месте в Списке самых богатых женщин в сфере развлечений. Их общая прибыль составила прибыль примерно $100 миллионов.

Пик популярности сестер пришелся на конец 90-х и начало нулевых. Их образы были в куклах, фильмах, журналах, в одежде.

Завершение актерской карьеры

Последний раз сестры Олсен появились вместе в одном фильме в 2004 году. Это была романтическая комедия "Мгновения Нью-Йорка", которая провалилась в прокате. Однако тогда они получили звезду на Аллее славы, а еще получили полный контроль над компанией Dualstar.

"Мгновения Нью-Йорка": смотрите трейлер онлайн

Мэри-Кейт в том же году начала лечение нервной анорексии. Она еще появлялась на телеэкранах. В 2013 году актриса сыграла саму себя в документальном фильме.

У сестер Олсен был шанс вернуться в кино в спиноф ситкоме "Полный дом", но обе отказались участвовать в съемках.

Путь в фэшн-индустрии

С каждым годом Мэри-Кейт и Эшли погружались в мир моды. Они запустили бренд одежды The Row в 2006, а через год представили коллекцию. Сейчас их бренд создает конкуренцию другим модным домам, транслируя "тихую роскошь". Главные правила их стиля – это оверзайс, винтаж, массивные сумки и минимализм.

Сейчас сестры Олсен изредка выходят в свет. Главное их дело – это создание одежды. Они являются успешными бизнес-леди, хоть и не появляются больше на экранах.