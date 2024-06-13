Сьогодні Мері-Кейт та Ешлі Олсен святкують день народження: їм виповнюється 38 років, пише Кіно 24. Вони є акторками, продюсерками й дизайнерками одягу.

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Чим відомі сестри Олсен

Сестри Олсен народилися неподалік Лос-Анджелеса у родині колишньої балерини й менеджера та іпотечного банкіра. У них також є сестра Елізабет, яка теж стала акторкою і брат Джеймс.

Ешлі та Мері-Кейт генетично різні близнюки, але вони дуже схожі. Свою першу роль вони отримали всього у шість місяців. Це сталось завдяки випадковості, коли їхня мати стикнулась з агентом з кастингу. Його зачарували фото дівчаток.

Так вони почали зніматися у дев'ятимісячному віці. Близнята грали одного персонажа – Мішель Таннер у серіалі Full House. Вони по черзі виконували її роль згідно з законом про дитячу працю. У титрах їх назвали Мері-Кейт Ешлі Олсен, але в останньому сезоні все ж дівчат позначили як різних людей.

Після цього сестри отримували ще більше ролей у кіно. Батьки Олсен заснували продюсерську компанію Dualstar, що знімала інші проєкти з сестрами. Ешлі та Мері-Кейт у 2002 році потрапили до списку 100 знаменитостей Форбс, а у 2007 році опинилися на 11-му місці в Списку найбагатших жінок у сфері розваг. Їхній загальний прибуток склав прибуток приблизно $100 мільйонів.

Пік популярності сестер припав на кінець 90-х і початок нульових. Їхні образи були у ляльках, фільмах, журналах, в одязі.

Завершення акторської кар'єри

Востаннє сестри Олсен з'явилися разом в одному фільмі у 2004 році. Це була романтична комедія "Миттєвості Нью-Йорка", яка провалилась у прокаті. Однак тоді вони отримали зірку на Алеї слави, а ще здобули повний контроль над компанією Dualstar.

"Миттєвості Нью-Йорка": дивіться трейлер онлайн

Мері-Кейт у тому самому році почала лікування нервової анорексії. Вона ще з'являлась на телеекранах. У 2013 році акторка зіграла саму себе в документальному фільмі.

У сестер Олсен був шанс повернутися в кіно у спіноф ситкому "Повний дім", але обоє відмовилися брати участь у зніманнях.

Шлях у фешн-індустрії

З кожним роком Мері-Кейт та Ешлі занурювалися у світ моди. Вони запустили бренд одягу The Row у 2006, а через рік представили колекцію. Зараз їхній бренд створює конкуренцію іншим модним будинкам, транслюючи "тиху розкіш". Головні правила їхнього стилю – це оверзайс, вінтаж, масивні сумки й мінімалізм.

Зараз сестри Олсен зрідка виходять у світ. Головна їхня справа – це створення одягу. Вони є успішними бізнеследі, хоч і не з'являються більше на екранах.