У матеріалі Кіно 24 читайте про діяльність Дмитра Саранскова, який є зіркою серіалу "Дільничний з ДВРЗ". Та як завершився гучний скандал навколо серіалу СТБ з російським актором.

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Де зараз Дмитро Сарансков

Зараз Дмитро Сарансков проживає в Ірландії, про що свідчить низка його останніх дописів. Наприклад, актор показував, як у місті Корк відсвяткували День святого Патрика.

Останні дописи Дмитра в інстаграмі опубліковані здебільшого англійською мовою. Це роздуми про спорт, мотивацію та досягнення мети. Він навчається та удосконалює свої вміння.

Дмитро Сарансков також показує свою дружину. Родина для актора є дуже важливою у житті.

На початку повномасштабної війни Дмитро Сарансков пригадав, як незадовго до її початку думав про те, чому в Україні продовжують затверджувати російських акторів. Він наголосив, що війна багато що змінить і вже руйнує стереотипи про росіян.

Я завжди знав, але тепер розумію, чому росіян ненавидить весь світ. Я розумію чому вони самі себе ненавидять. Я розумію, чому ніколи росіяни не будуть жити затишно і красиво! Вони ненавидять все! Ненависть - це їхня основна рушійна сила. Ненависть, що заповнює всі клітини мозку, до краси, чистоти, добра і життя як такого. Немає і не буде їм прощення! Діалогу з ними бути не може!

– підкреслював артист.

Також Дмитро Сарансков закликав не працювати з ворогом, а ще перейшов на українську мову.

"У моєму оточенні є люди які свідомо та вже досить давно почали розмовляти в цивільному житті українською мовою, хоча рідна в них була російська. Я завжди вважав, що це особистий вибір кожного, але сьогодні все змінилось. Змінилось настільки, що я сам обрав для себе українську мову як мову взаємодії із суспільством. Це мій свідомий вибір! Це мої відчуття до моєї країни та людей!" – писав актор.

Скандал навколо серіалу та діпфейку

27 березня 2023 на екранах СТБ мав з'явитися новий серіал "Останній лист коханого". Однак у ньому ще знімався російський актор Прохор Дубравін. Автори вирішили замінити його обличчя з технологією діпфейк, замінивши його на Дмитра Саранскова.

Про цю домовленість не мали дізнатися, адже озвучував персонажа ще інший український актор. Автори серіалу сподівались уникнути скандалу, але ситуація однаково набула розголосу. Довелось прокоментувати ситуацію й самому Сарансковому.

Перше: "Чому мовчить Дмитро Сарансков?". Я мовчу, тому що у цьому випадку є така юридична підстава, як NDA. Можете загуглити та почитати, що буває за її порушення. І друге запитання: "Як я на це погодився?". А погодився я на це тому, що мені обіцяли, що моя участь в цьому допоможе позбавитись російського актора в українському серіалі,

– казав актор.

Його відповідь теж задовільнила не всіх, до того ж Дмитро видалив допис. З огляду на це та бурхливі обговорення й критику канал СТБ відклав прем'єру серіалу.