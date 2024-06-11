Акторка зізналась, що не була готова до того, що сталось 24 лютого 2022 року. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Олеся та як велика війна змінила її життя.

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Як Олеся Власова зустріла велику війну

Акторка визнає, що до останнього не вірила, що росіяни можуть розпочати велику війну в Україні. На всіх тих, хто пророкував вторгнення, вона дивилася як на ненормальних. Вона була переконана, що нічого не станеться, і росіяни не наважаться. Коли це сталося, мозок відмовлявся сприймати інформацію.

Родина акторки проживає під Києвом, у Вишгороді, і все, що почалося, відбувалося просто на їхніх очах.

Десь декілька годин не могли вирішити: що робити? Над Київським водосховищем збили кілька гелікоптерів, проносилися літаки, все гуділо, дрижало, свистіло,

– пригадує акторка.

Коли ситуація трохи заспокоїлась, над їхнім житлом пролетів винищувач. Тоді Олеся разом з чоловіком вирішили, що потрібно виїжджати, щоб врятувати своє життя, дітей та тварин.

Родина відправилась до Одеської області, а згодом Олеся з дітьми поїхали за кордон.

Проте, акторка не змогла довго перебувати поза межами України, оскільки діти не могли звикнути та адаптуватись до життя в іншій країні. Тому вони повернулися назад.

Де зараз Олеся Власова

Після повернення зі Стокгольму акторка продовжила викладати акторську майстерність та аргентинське танго. Вона грала в театрі, але це було зовсім недовго. Зйомок не було зовсім, і вперше на знімальний майданчик акторка вийшла наприкінці осені минулого року. Олеся зіграла у фільмі відомого українського режисера Сергія Сотниченка.

Напередодні вторгнення акторка відчувала певне вигорання у професії. Їй здавалося, що все стало одноманітним. Проте велика війна нагадала їй, наскільки сильно вона закохана у свою професію.

Крім того, акторка перейшла на українську мову. Вона визнає, що після початку російської агресії на території України відчула глибоку відразу до всього ворожого. Тому Олеся опанувала українську мову і закликає до цього усіх свідомих громадян України.