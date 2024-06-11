Актриса призналась, что не была готова к тому, что произошло 24 февраля 2022 года. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Олеся и как большая война изменила ее жизнь.
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Как Олеся Власова встретила большую войну
Актриса признает, что до последнего не верила, что россияне могут начать большую войну в Украине. На всех тех, кто предсказывал вторжение, она смотрела как на ненормальных. Она была убеждена, что ничего не произойдет, и россияне не решатся. Когда это произошло, мозг отказывался воспринимать информацию.
Семья актрисы проживает под Киевом, в Вышгороде, и все, что началось, происходило просто на их глазах.
Где-то несколько часов не могли решить: что делать? Над Киевским водохранилищем сбили несколько вертолетов, проносились самолеты, все гудело, дрожало, свистело,
– вспоминает актриса.
Когда ситуация немного успокоилась, над их жильем пролетел истребитель. Тогда Олеся вместе с мужем решили, что нужно выезжать, чтобы спасти свою жизнь, детей и животных.
Семья отправилась в Одесскую область, а впоследствии Олеся с детьми поехали за границу.
Однако, актриса не смогла долго находиться за пределами Украины, поскольку дети не могли привыкнуть и адаптироваться к жизни в другой стране. Поэтому они вернулись.
Где сейчас Олеся Власова
После возвращения из Стокгольма актриса продолжила преподавать актерское мастерство и аргентинское танго. Она играла в театре, но это было совсем недолго. Съемок не было совсем, и впервые на съемочную площадку актриса вышла в конце осени прошлого года. Олеся сыграла в фильме известного украинского режиссера Сергея Сотниченко.
Накануне вторжения актриса чувствовала определенное выгорание в профессии. Ей казалось, что все стало однообразным. Однако большая война напомнила ей, насколько сильно она влюблена в свою профессию.
Кроме того, актриса перешла на украинский язык. Она признает, что после начала российской агрессии на территории Украины почувствовала глубокое отвращение ко всему враждебному. Поэтому Олеся овладела украинским языком и призывает к этому всех сознательных граждан Украины.