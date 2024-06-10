Кроме того, Олеся поделилась своим методом, который помог ей хорошо овладеть украинским. В материале узнаете, что сказала актриса и почему решила забыть русский язык.

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Олеся Власова рассказала, как перешла на украинский язык

Актриса рассказала, что ее путь к освоению украинского языка был очень нестандартным. Она решила забыть язык врага с началом российского вторжения в Украину.

Меня начало тошнить от русского, понимаете? До этого начала осваивать украинский для работы. Меня пригласил на роль в спектакле DreamWorks режиссер Давид Петросян. Но была проблема с языком, нужно было, чтобы он стал для меня естественным. Пошла на трехдневный интенсив к очень интересному преподавателю Игорю Аронову, где прорабатывала зарождение в себе украинского языка. Прямо с первого звука, с первого слова,

– рассказала актриса.

Как Власова перешла на украинский язык

Актриса рассказала, что, к сожалению, в детстве читала преимущественно книги на русском языке. В их коммунальной квартире жила соседка, которая работала в библиотеке, и ежедневно приносила Олесе пакеты книг.

Звезда отметила, что ее словарный запас украинских слов не такой богатый, как русских. Поэтому она работала над освоением языка на уровне энергетики, воспринимая его как мелодию и пение. Таким образом, Власова прошла странный, но очень интересный путь к освоению украинского языка.