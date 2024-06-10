Крім того, Олеся поділилася своїм методом, який допоміг їй добре опанувати українську. У матеріалі дізнаєтесь, що сказала акторка та чому вирішила забути російську мову.

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Олеся Власова розповіла, як перейшла на українську мову

Акторка розповіла, що її шлях до опанування української мови був дуже нестандартним. Вона вирішила забути мову ворога з початком російського вторгнення в Україну.

Мене почало нудити від російської, розумієте? До цього почала опановувати українську для роботи. Мене запросив на роль у виставі DreamWorks режисер Давид Петросян. Але була проблема з мовою, потрібно було, щоб вона стала для мене природною. Пішла на триденний інтенсив до дуже цікавого викладача Ігоря Аронова, де пропрацьовувала зародження в собі української мови. Прямо з першого звуку, з першого слова,

– розповіла акторка.

Як Власова перейшла на українську мову

Акторка розповіла, що, на жаль, у дитинстві читала переважно книжки російською мовою. У їхній комунальній квартирі жила сусідка, яка працювала в бібліотеці, і щодня приносила Олесі пакунки книг.

Зірка зазначила, що її словниковий запас українських слів не такий багатий, як російських. Тому вона працювала над опануванням мови на рівні енергетики, сприймаючи її як мелодію та спів. Таким чином, Власова пройшла дивний, але дуже цікавий шлях до опановування української мови.