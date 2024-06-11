Ситуація сталася, коли діти гуляли з мамою на дитячому майданчику. Більше про цей інцидент та його наслідки читайте у матеріалі.

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Дітей Віктора Стороженка образили підлітки: що сталося

Віктор Стороженко поділився неприємним інцидентом, що стався з його маленькими дітьми під час прогулянки на дитячому майданчику з їхньою мамою.

Його старший син Мартін грався з двома хлопчиками віком 10-12 років. У якийсь момент підлітки почали обзивати Мартіна "негром". Коли його мама запитала дітей, чи розуміють вони, що це є проявом расизму, вони відповіли ствердно, сказавши "так".

Це моя сім’я – і сьогодні вони дізналися, що вони негри! Дружина вперше з таким зіткнулася, зателефонувала спантеличена, чую, що сльози. Запитала: – Що робити?

– поділився Стороженко.

Дружина Віктора, почувши образи на адресу свого сина, забрала його з майданчика. Однак, навіть коли вони йшли, вона знову почула образливе слово "негри" від підлітків.

Чим завершився інцидент

Актор порадив своїй дружині написати про інцидент у чат вдома, що вона й зробила. У повідомленні жінка підкреслила, що зараз її чоловік не може захистити їхніх дітей через його участь у повномасштабній війні третій рік поспіль, де він захищає країну.

На жаль, мій чоловік не може зараз захистити моїх дітей від такого роду інцидентів, бо він захищає третій рік нашу країну і, як я сподівалася, наші спільні цінності: демократію, рівність, гідність,

– написала дружина Віктора.

Вона закликала всіх батьків звернути увагу та провести розмову зі своїми дітьми, щоб розвивати у майбутнього українського покоління повагу та толерантність.