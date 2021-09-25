В сети появился тизер-трейлер 4 сезона "Очень странные дела"

Netflix представил новый тизер-трейлер 4-го сезона сериала "Очень странные дела". Видео показали в рамках мероприятия "Тудум" (Tudum), которое состоялось в субботу 25 сентября.

Третий сезон "Очень странные дела" дебютировал более двух лет назад, 4 июля 2019 года. Поклонникам пришлось очень долго ждать первые тизеры нового сезона любимого сериала – теперь Netflix ощасливил фанатов еще одним тизером.

Интересно "Бумажный дом" занял первое место в чарте самых популярных сериалов Netflix в Украине

Что показали в тизере

Сентябрьский тизер показал нам новых героев и другую временную линию. Похоже, что на этот раз нас перенесут еще дальше во времени, и расскажут новые подробности странных событий. Любимые же герои заметно выросли и их ждет увлекательная история загадочного и жуткого заброшенного дома.

Новый тизер 4-го сезона "Очень странные дела": смотрите видео онлайн

Что нам покажут в четвертом сезоне "Очень странные дела"

Информации очень не много. В целом, Netflix поделился несколькими подсказками о том, чего ожидать в 4 сезоне.

В феврале 2020 года тизер показал, что любимые герои вернутся.

Майский тизер показал краткий обзор прошлого Одиннадцать.

Кстати, первый 45-секундный анонс свидетельствует, что события будут развиваться не в Хоукинсе.

До сих пор неизвестна точная дата премьеры четвертого сезона, которую перенесли из-за пандемии COVID-19. Известно лишь, что