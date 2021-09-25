Третій сезон "Дивних див" дебютував більше двох років тому, 4 липня 2019 року. Шанувальникам довелося дуже довго чекати на перші тизери нового сезону улюбленого серіалу – тепер Netflix ощасливим фанатів ще одним тизером.
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Що показали в тизері
Вересневий тизер показав нам нових героїв та іншу часову лінію. Схоже, що цього разу нас перенесуть ще далі у часі, та розкажуть нові подробиці дивних подій. Улюблені ж герої помітно виросли і на них чекає захоплива історія загадкового та моторошного покинутого будинку.
Новий тизер 4-го сезону "Дивних див": дивіться відео онлайн
Що нам покажуть у четвертому сезоні "Дивних див"
Інформації дуже не багато. Загалом Netflix поділився кількома підказками щодо того, чого варто очікувати в 4 сезоні.
- У лютому 2020 року тизер показав, що улюблені герої повернуться.
- Травневий тизер показав короткий огляд минулого Одинадцять.
- До речі, перший 45-секундний анонс свідчить, що події розвиватимуться не у Хокінзі