Третій сезон "Дивних див" дебютував більше двох років тому, 4 липня 2019 року. Шанувальникам довелося дуже довго чекати на перші тизери нового сезону улюбленого серіалу – тепер Netflix ощасливим фанатів ще одним тизером.

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Що показали в тизері

Вересневий тизер показав нам нових героїв та іншу часову лінію. Схоже, що цього разу нас перенесуть ще далі у часі, та розкажуть нові подробиці дивних подій. Улюблені ж герої помітно виросли і на них чекає захоплива історія загадкового та моторошного покинутого будинку.

Новий тизер 4-го сезону "Дивних див": дивіться відео онлайн

Що нам покажуть у четвертому сезоні "Дивних див"

Інформації дуже не багато. Загалом Netflix поділився кількома підказками щодо того, чого варто очікувати в 4 сезоні.

У лютому 2020 року тизер показав, що улюблені герої повернуться.

Травневий тизер показав короткий огляд минулого Одинадцять.

До речі, перший 45-секундний анонс свідчить, що події розвиватимуться не у Хокінзі

Досі невідома точна дата прем'єри четвертого сезону, яку перенесли через пандемію COVID-19. Відомо лише, що четвертий сезон покажуть колись у 2022 році.