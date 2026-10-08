Как сообщает People, звезда "Перл" Миа Гот подала документы в суд в Лос-Анджелесе, сославшись на "непримиримые разногласия". Датой фактического разрыва актриса указала 28 июля 2025 года. Кроме того, актриса требует односторонней опеки над общей дочерью, которой сейчас 4 года, и отказа от выплаты алиментов друг другу после разрыва отношений.

Любовь со второго, третьего и, кажется, четвертого раза

Миа Гот и Шайа Лабаф познакомились еще в 2012 году на съемках фильма "Нимфоманка: Часть II" Ларса фон Триера. Через четыре года пара устроила церемонию в Лас-Вегасе, которую проводил двойник Элвиса Пресли.



Миа Гот и Шайа Лабаф / Фото BACKGRID



Правда, позже выяснилось, что юридически брак тогда даже не был оформлен. В 2018 году они уже объявляли о разводе, а в 2020-м их снова видели вместе – причем с обручальными кольцами. Позже пара еще раз сошлась, а в 2022 году у них родилась дочь.

После разрыва Лабаф снова оказался в центре скандала

После расставания с Гот актер покинул их общий дом в Лос-Анджелесе и переехал в Новый Орлеан. Но начать спокойную жизнь с чистого листа ему, мягко говоря, не удалось.

В феврале Лабафа арестовали после предполагаемой стычки в баре во время празднования Марди Гра. А уже на следующий день актера заметили на Бурбон-стрит, где он танцевал с документами об освобождении из-под стражи… во рту. Впоследствии он еще и написал в соцсети: "Освободите меня".

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В июне история получила менее веселый финал: Лабаф признал свою вину по обвинениям в мелком нанесении телесных повреждений. Суд назначил ему два года испытательного срока, реабилитацию в связи со злоупотреблением алкоголем, тренинги по контролю гнева и специальные занятия.

"Она его любит, но он ей не нужен"

По словам инсайдера, именно Гот якобы настояла на том, чтобы Лабаф съехал из их совместного дома. Источник добавил, что актриса, возможно, испытывает к нему чувства, но не зависит от него и давно живет своей жизнью.

"Она очень независима. У нее есть своя жизнь, своя карьера, а ее приоритет – дочь", – рассказал источник.

И в карьерном плане Гот сейчас действительно далеко не в тени своего бывшего. После "MaXXXine", "Франкенштейна" и "Одиссеи" среди ее следующих больших проектов – "Звездные войны: Starfighter".

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