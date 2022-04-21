"Шансов было очень мало": Сумская рассказала о состоянии здоровья обожженного котика из Бучи
Источник:фейсбук Ольги Сумской
Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская рассказала о судьбе обожженного котика Киевщины. По ее словам, Феникс в безопасности, но теперь хорошо знает, что такое война.
Шансов у животного было очень мало, поэтому его чудом удалось спасти. Впрочем, украинцы до последнего верили в это. "В настоящее время котик проживает в офисе компании своего спасителя и по совместительству нашего друга Владимира Крыжановского", – написала звезда.
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Ольга Сумская рассказала о состоянии здоровья обожженного котика из Бучи
Как сообщила Сумская, котик Феникс не глух и не слеп, хотя такие истории распространялись по интернету.
Шансов у него, скажем прямо, было очень мало. Но Феникс, на то и Феникс, чтобы удивлять всех вокруг. Спасибо нашим невероятным друзьям, спасателям из ЗооПатруль,
– отметила актриса.
Котик Феникс после обстрелов Бучи / Фото из фейсбука актрисы
Полный текст сообщения Ольги Сумской:
Котик Феникс из Бучи! Вы узнаете малого️?!
Да, это тот самый, обгоревший котик, чье фото облетело, без преувеличения, весь мир.
Сейчас малыша выписали из клиники и он проживает в офисе компании своего спасителя и по совместительству нашего друга Владимира Крыжановского @v.kryzhanivskyi – @pethouse.ua.
Котик, к сожалению, очень хорошо знает, что такое война и какие ужасы она несет. Однако, хотя война и оставила рубцы на теле, однако не на характере Феникса – он такой милый, игривый мурлыкан!
А еще, о чудо!
Он не глух и не слеп!
(Хотя такие истории ходили инетом)
Признайтесь (только честно), а вы верили, что котик выживет?
Шансов у него, скажем прямо, было очень мало. Но Феникс, на то и Феникс, чтобы удивлять всех вокруг.
Спасибо нашим невероятным друзьям, спасателям из ЗооПатруль!
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