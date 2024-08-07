Шарлиз Терон – 49: 3 лучших фильма с оскароносной актрисой

Талантливая актриса Шарлиз Терон, которая с 20 лет начала свою карьеру и неустанно продолжала работать и развиваться, празднует день рождения. 7 августа ей исполнилось 49 лет.

Шарлиз Терон продолжает удивлять и поражать зрителей своим мастерством и харизмой. За свою карьеру она получила многочисленные награды, включая премию Оскар. В день ее 49-го дня рождения Кино 24 предлагает вспомнить три лучших фильма с ее участием, которые стали настоящими шедеврами кинематографа.

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"Правила виноделов" (1999)

Драма снята по одноименному роману Джона Ирвинга, где Шарлиз Терон исполнила роль Кэнди Кендалл. Фильм переносит в 40-е и рассказывает о жизни сиротского приюта, руководимого доктором Ларчем. Кэнди – это молодая женщина, которая приносит новые испытания и переживания в жизнь главного героя Гомера Уэллса.

"Правила виноделов": смотрите трейлер онлайн

"Монстр" (2003)

"Монстр" – это биографический фильм, который рассказывает историю Айлиен Вуорнос, известной серийной убийцы, которая работала проституткой. Шарлиз Терон получила Оскар за лучшую женскую роль. Актриса мастерски воплотила образ Вуорнос, преобразившись до неузнаваемости и показав всю глубину и сложность ее персонажа.

"Монстр": смотрите трейлер онлайн

"Безумный Макс: Дорога гнева" (2015)

"В этом постапокалиптическом экшне Шарлиз Терон исполнила роль Императрицы Фуриозы. Фильм, режиссером которого выступил Джордж Миллер, получил большое количество наград и признание критиков. Он рассказывает о мире после химической войны, превратившемся в дикую пустыню. Главный герой Макс пытается выжить в страшных реалиях. Актриса сыграла сильную, независимую и воинственную женщину, которая борется за свободу и справедливость в мире хаоса.

"Безумный Макс: Дорога гнева": смотрите трейлер онлайн

Шарлиз Терон – это актриса, которая постоянно доказывает, что она способна на большее. Ее роли в этих фильмах – это лишь небольшая часть ее таланта, который она продолжает развивать и дарить своим поклонникам.