Сегодня, 6 августа, Вера Фармига празднует день рождения – ей исполнился 51 год. В эту дату редакция Кино 24 собрала интересные фильмы с участием актрисы.

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"Мне бы в небо"

Корпоративный юрист Райан Бингем увольняет людей из компаний, которые его для этого нанимают. Он проводит много времени в командировках, не имея времени ни для создания своей семьи, ни посвятить внимание своим родным. Его жизнь меняется со случайным романом с успешной бизнес-леди Алекс Горан, которую играет Вера Фармига.

"Мне бы в небо": смотрите трейлер онлайн

"До последней черты"

В этом фильме Вера Фармига сыграла Ирен, маму двух мальчиков, которая работает кассиром в супермаркете и тайно страдает от наркотической зависимости. Когда в небольшой городок приходит зима, Ирен становится все труднее.

"До последней черты": смотрите трейлер онлайн

"Мальчик в полосатой пижаме"

Фильм рассказывает о событиях Второй мировой войны глазами мальчика Бруно, сына коменданта концентрационного лагеря. Он знакомится со своим сверстником-евреем Шмулем, живущим с другой стороны ограды лагеря. Мальчики становятся друзьями, однако их постигает горе.

Вера Фармига играет роль Эльзы, матери Бруно. Ее персонаж сталкивается с моральными дилеммами и ужасными реалиями войны, влияющими на ее семью.

"Мальчик в полосатой пижаме": смотрите трейлер онлайн

"Отступники"

Этот криминальный триллер рассказывает о противостоянии между полицией и организованной преступностью в Бостоне, что направлена на одиноких и брошенных детей.

Вера Фармига играет роль Мэдлин Мэдден, психолога и девушки одного из главных героев, Колина Салливана, который является агентом мафии, внедренным в полицию. В то же время она начинает отношения с другим главным героем, полицейским под прикрытием.

"Отступники": смотрите трейлер онлайн

Вера Фармига – талантливая актриса, режиссер и продюсер, с которой работают лучшие киностудии Голливуда. Эту славу она использует, чтобы рассказать о своих корнях и войне в Украине. Именно поэтому стоит ознакомиться с фильмографией звезды.