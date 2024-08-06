Сьогодні, 6 серпня, Віра Фарміга святкує день народження – їй виповнився 51 рік. У цю дату редакція Кіно 24 зібрала цікаві фільми за участі акторки.

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"Вище неба"

Корпоративний юрист Раян Бінгем звільняє людей з компаній, які його для цього наймають. Він проводить багато часу у відрядженнях, не маючи часу ні для створення своєї сім'ї, ні присвятити увагу своїм рідним. Його життя змінюється з випадковим романом з успішною бізнеследі Алекс Горан, яку грає Віра Фарміга.

"Вище неба": дивіться трейлер онлайн

"До останньої межі"

У цьому фільмі Віра Фарміга зіграла Ірен, маму двох хлопчиків, яка працює касиром у супермаркеті і таємно страждає від наркотичної залежності. Коли у невелике містечко приходить зима, Ірен стає все важче.

"До останньої межі": дивіться трейлер онлайн

"Хлопчик у смугастій піжамі"

Фільм розповідає про події Другої світової війни очима хлопчика Бруно, сина коменданта концентраційного табору. Він знайомиться зі своїм однолітком-євреєм Шмулем, що живе з іншого боку огорожі табору. Хлопчики стають друзями, однак їх спіткає горе.

Віра Фарміга грає роль Ельзи, матері Бруно. Її персонаж стикається з моральними дилемами та жахливими реаліями війни, що впливають на її сім'ю.

"Хлопчик у смугастій піжамі": дивіться трейлер онлайн

"Відступники"

Цей кримінальний трилер розповідає про протистояння між поліцією та організованою злочинністю в Бостоні, що спрямована на самотніх і покинутих дітей.

Віра Фарміга грає роль Медлін Медден, психолога та дівчини одного з головних героїв, Коліна Саллівана, який є агентом мафії, впровадженим у поліцію. Водночас вона починає стосунки з іншим головним героєм, поліціянтом під прикриттям.

"Відступники": дивіться трейлер онлайн

Віра Фарміга – талановита акторка, режисерка та продюсерка, з якою працюють найкращі кіностудії Голлівуду. Цю славу вона використовує, щоб розповісти про своє коріння та війну в Україні. Саме тому варто ознайомитися з фільмографією зірки.