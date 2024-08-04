Сьогодні, 4 серпня, Меган Маркл виповнюється 43 роки. У цей день редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів з акторкою та дружиною принца Гаррі.

До слова 3 найгірші бойовики за історію кіно, на які не варто витрачати час

"Коли летять іскри"

Романтична комедія розповідає про журналістку Емі, яка повертається додому 4 липня - у День незалежності США. По дорозі вона зустрічає колишнього хлопця. Виявляється, що він заручений з найкращою подругою Емі. Дівчина руйнує весілля свого екса та найкращої подружки.



Меган Маркл у кіно / Кадр з фільму

"Антисоціальний"

У британській драмі Меган Маркл постала в ролі моделі Крістен, яка закохалась у вуличного художника. Він повертається до свого злочинного минулого, щоб допомогти братові в його останньому пограбуванні. Фільм отримав неоднозначні відгуки, однак він тримає у напрузі до останнього.



Меган Маркл у кіно / Кадр з фільму

"Посібник для побачень"

У цьому фільмі Меган Маркл зіграла Кесс – дівчину, якій важко знайти справжнє кохання. Вона вирішує скористатись посібником для побачень, сподіваючись знайти там розв'язання своїх романтичних проблем. Ця роль акторки була однією з найбільших перед її відходом з кар'єри.



Меган Маркл у кіно / Кадр з фільму