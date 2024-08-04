Сегодня, 4 августа, Меган Маркл исполняется 43 года. В этот день редакция Кино 24 подготовила подборку фильмов с актрисой и женой принца Гарри.

К слову 3 худшие боевики за историю кино, на которые не стоит тратить время

"Когда летят искры"

Романтическая комедия рассказывает о журналистке Эми, которая возвращается домой 4 июля - в День независимости США. По дороге она встречает бывшего парня. Оказывается, что он помолвлен с лучшей подругой Эми. Девушка разрушает свадьбу своего экса и лучшей подружки.



Меган Маркл в кино / Кадр из фильма

"Антисоциальный"

В британской драме Меган Маркл предстала в роли модели Кристен, которая влюбилась в уличного художника. Он возвращается к своему преступному прошлому, чтобы помочь брату в его последнем ограблении. Фильм получил неоднозначные отзывы, однако он держит в напряжении до последнего.



Меган Маркл в кино / Кадр из фильма

"Пособие для свиданий"

В этом фильме Меган Маркл сыграла Кесс – девушку, которой трудно найти настоящую любовь. Она решает воспользоваться пособием для свиданий, надеясь найти там решение своих романтических проблем. Эта роль актрисы была одной из крупнейших перед ее уходом из карьеры.



Меган Маркл в кино / Кадр из фильма