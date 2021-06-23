Как будут выглядеть супергерои "Шазам 2": режиссер показал фото костюмов

Дэвид Ф. Сандберг в своем твиттере показал фото шести персонажей "Шазама 2", одетых в удивительные костюмы. Вторая часть фильма получила подзаголовок "Ярость богов".

Что известно о "Шазам 2"

Сценарий к 2 части "Шазама" написал Генри Гайден. Именно он разработал сюжет об увлекательном противостоянии супергероя Шазама с потомками титанов. Экранизирует ленту Дэвид Ф. Сандберг, который является автором дебютного проекта.

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Съемочный процесс начался в конце мая. Согласно сюжету, школьник Билли Бэтсон убегает от очередных опекунов и случайно оказывается в Скале Вечности. Волшебник отдает ему суперсилы и все, что нужно парню для трансформации, – это слово "Шазам!". И хоть Билли теперь могучий соперник, в душе он остался подростком, который не прочь использовать силы ради развлечений. Беззаботные приключения главного героя могли бы длиться долго, если бы на него не устроил охоту доктор Сивана, стремящийся завладеть его суперсилами. На кону оказывается не только дар и жизнь Билли, но и его новая семья. Чтобы одолеть могучего врага, школьник прибегает к хитрости и вступает в решающий бой не сам.

Ранее в сети показали тизер второй части фильма и главного героя в обновленном костюме.

После этого режиссер в твиттере опубликовал всех шести героев и показал их костюмы.

Для сравнения гляньте на фото из первой части "Шазама":



Персонажи "Шазам" / Фото Кинориум

Акторский состав "Шазам 2"

Захарий Леви;

Адам Броди;

Джек Дилан Грейзер;

Марта Миланс;

Эшер Энджел;

Фейти Герма;

Рейчел Зеглер;

Хелен Миррен;

Люси Лью.

Известно, что премьера супергеройского проекта запланирована на 2 июня 2023 года.