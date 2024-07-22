Знаменитая Шеннен Догерти умерла 13 июля. Это произошло после 9 лет борьбы с раком.

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Догерти не успела выплатить миллионные кредиты перед смертью

Как стало известно, за год до своей смерти Шеннен Догерти взяла ипотечный кредит на сумму 3 миллиона долларов для приобретения недвижимости в Малибу. Она мечтала об этом доме, надеясь наслаждаться жизнью у океана. Однако, из-за своего тяжелого состояния здоровья и длительной борьбы с онкологией, актриса не успела полностью погасить этот кредит.

К тому же кроме выплат за ипотеку, она накопила более четверти миллиона долларов судебных расходов, связанных с различными юридическими делами и лечением. Теперь все эти долговые обязательства перейдут к ее близким, которые должны будут их погасить.

Шеннен ранее объясняла, что из-за своей болезни она почти не могла работать. Поэтому в последние месяцы своей жизни актриса предстала перед финансовыми трудностями.