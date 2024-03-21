После операции на головном мозге: тяжелобольная Шеннен Догерти показала фото из больницы

Американская актриса Шеннен Догерти, известная своей ролью в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", борется с четвертой стадией рака груди. Звезда опубликовала фотографию из больницы после операции на головном мозге.

Догерти перенесла хирургическое вмешательство в прошлом году. А теперь актриса вспомнила свои эмоции, которые переживала в тот момент.

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Шеннен Догерти поделилась деталями операции

Догерти вспомнила операцию по удалению опухоли, которую перенесла в прошлом году. Актриса поделилась архивной фотографией. На фотографии она изображена на больничной койке. Хотя на фото Шеннен улыбается, признается, на самом деле была очень напуганной.

То, что у меня на лбу, предназначалось для картографирования. Я не задавала вопросов, меня просто охватил страх и слишком много всего, происходящего. И это тот момент, когда мне дали лекарства для расслабления, прежде чем усыпить меня. Очевидно, что они мне понравились,

– рассказала актриса.



Шеннен Догерти перед операцией / Фото из инстаграма актрисы

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