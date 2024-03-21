Догерти перенесла хирургическое вмешательство в прошлом году. А теперь актриса вспомнила свои эмоции, которые переживала в тот момент.
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Шеннен Догерти поделилась деталями операции
Догерти вспомнила операцию по удалению опухоли, которую перенесла в прошлом году. Актриса поделилась архивной фотографией. На фотографии она изображена на больничной койке. Хотя на фото Шеннен улыбается, признается, на самом деле была очень напуганной.
То, что у меня на лбу, предназначалось для картографирования. Я не задавала вопросов, меня просто охватил страх и слишком много всего, происходящего. И это тот момент, когда мне дали лекарства для расслабления, прежде чем усыпить меня. Очевидно, что они мне понравились,
– рассказала актриса.
Шеннен Догерти перед операцией / Фото из инстаграма актрисы
Шеннен Догерти болеет онкологией: что известно
- Шеннен Догерти получила диагноз рака молочной железы в 2015 году.
- После двух лет лечения актриса объявила, что наступил период ремиссии.
- В 2019 году недуг вернулся.
- В 2020 году артистка рассказала, что страдает от рака четвертой стадии с метастазами.
- В июне 2023 года Догерти сообщила, что рак распространился на ее мозг и кости.