"Я не хочу просто переспать с кем-то": Шэрон Стоун удивила откровением о мужчинах

Актриса призналась, что уже давно не состоит в отношениях и, судя по всему, совершенно не спешит вступать в первый попавшийся роман.

Как сообщает pagesix, 68-летняя звезда "Основного инстинкта" рассказала о своей личной жизни в подкасте Mayim Bialik’s Breakdown. По словам Стоун, сейчас ей нужна не просто романтическая история, ограничивающаяся парой свиданий, а человек, который действительно будет ей близок.

Стоун призналась, что уже довольно долго живет без сексуальных отношений и сейчас находится в периоде, который сама называет "фазой без удачи".

Причина проста: после того как ее дети выросли, взгляды актрисы на отношения изменились. Теперь ей нужен партнер и спутник, а не человек "просто для секса".

Большой любви пока не было



Шэрон Стоун / Фото Associated Press



Актриса была замужем дважды – за продюсером Майклом Гринбургом и журналистом Филом Бронштейном. Первый брак длился с 1984 по 1990 год, второй – с 1998 по 2004 год.

Впрочем, несмотря на отношения в прошлом, Стоун призналась, что до сих пор не уверена, встречала ли она "большую любовь своей жизни".

"У меня была любовь в жизни, но не думаю, что встретила большую любовь своей жизни", – рассказала актриса.

Ранее Стоун также рассказывала, что окончательно поставить точку в браке с Бронштейном ее заставила ситуация со здоровьем. После обнаружения опухолей в груди врачи порекомендовали ей операцию, и актриса решила рассмотреть возможность двусторонней мастэктомии.

Ее тогдашний муж не поддержал это решение и назвал его бессмысленным. По словам Стоун, именно после этого разговора она поняла, что брак закончен. Впоследствии опухоли оказались доброкачественными, а операция не понадобилась.

Ранее мы уже показывали, как Шэрон Стоун выглядела 50 лет назад, когда участвовала в конкурсе красоты.