Як повідомляє pagesix, 68-річна зірка "Основного інстинкту" розповіла про особисте життя у подкасті Mayim Bialik’s Breakdown. За словами Стоун, зараз вона хоче не просто романтичної історії на пару побачень, а людину, яка справді буде їй близькою.

Стоун зізналася, що вже досить довго живе без сексуальних стосунків і зараз перебуває у періоді, який сама називає "фазою без удачі".

Причина проста: після того як її діти виросли, погляди акторки на стосунки змінилися. Тепер їй потрібен партнер і компаньйон, а не людина "просто для сексу".

Великого кохання ще не було



Шерон Стоун / Фото Associated Press



Акторка була одружена двічі – з продюсером Майклом Грінбургом та журналістом Філом Бронштейном. Перший шлюб тривав із 1984 до 1990 року, другий – із 1998 до 2004-го.

Втім, попри стосунки у минулому, Стоун зізналася, що досі не впевнена, чи зустрічала «велике кохання свого життя».

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"Я мала кохання у своєму житті, але не думаю, що зустріла велике кохання свого життя", – розповіла акторка.

Раніше Стоун також розповідала, що остаточно поставити крапку у шлюбі з Бронштейном її змусила ситуація зі здоров’ям. Після виявлення пухлин у грудях лікарі рекомендували їй операцію, і акторка вирішила розглянути двобічну мастектомію.

Її тодішній чоловік не підтримав це рішення та назвав його безглуздим. За словами Стоун, саме після цієї розмови вона зрозуміла, що шлюб закінчено. Згодом пухлини виявилися доброякісними, а операція не знадобилася.

Раніше ми вже показували, як Шерон Стоун виглядала 50 років тому, коли брала участь у конкурсі краси.