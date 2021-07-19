Шерри Шеперд рассказала об отсутствии расового разнообразия в "друзьях"

Американская актриса и телеведущая ток-шоу The View Шерри Шеперд заявила об отсутствии расового разнообразия в "Друзьях" и рассказала про свою короткую роль в сериале в 1998 году.

"Я прекрасно провела время с "друзьями". Это действительно так. Они ("Друзья") были действительно, действительно прекрасны. "Друзья" – это замечательно", – сказала она.

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Однако Шерри также беспокоит то, что в шоу все же было мало темнокожих людей.

"Я живу в Нью-Йорке девять лет, и в этом городе в шоу я всегда видела разнообразие. Постоянно. Когда вы идете по улице, вы не можете не видеть, насколько инклюзивен Нью-Йорк. Это один из самых инклюзивных и разнообразных городов, в котором я когда-либо была. Поэтому было немного сложно увидеть шоу, где никто не был похож на меня", – сказала она.

Во всех "белых" ситкомах меня называли черной девушкой,

– напомнила Шерри Шеперд.

Шерри Шеперд в сериале "Друзья" в 1998 году: смотрите видео

Однако, Шерри Шеперд разочарована, когда ее не пригласили на съемки специального эпизода "Друзья: Воссоединение".

"Все исполнительные продюсеры пришли на съемочную площадку и сказали: "Мы должны вернуть тебя в сериал. Ты просто невероятна". И конечно, когда люди говорят это мне, они меня возвращают. Так что, когда мне не позвонили, я подумала: "Возможно я кого-то обидела. Может, это было не так мило, как я думала".

И, если я когда-нибудь встречусь с продюсерами, я спрошу: "Я кого-то обидела? Потому что я хотела бы вернуться к съемкам. Это был бы отличный опыт",

– вспоминает Шерри.