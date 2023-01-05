В канун премьеры 24 Канал пообщался с режиссером фильма Олесей Моргунец-Исаенко. Она рассказала, что фильм показывает период Второй мировой войны и украинско-польские отношения. А своеобразным сюжетным звеном является мелодия "Щедрик", которую очень любит мать главной героини Ярославы София.

В официальном синопсисе фильма "Щедрик" говорится, что события картины разворачиваются в Ивано-Франковске, тогдашнем Станиславе, начиная с конца 1938 года. Одна империя вытесняет другую, правящие режимы враждуют, а окружающий мир начинает стремительно меняться.

По сюжету в одном доме по соседству живут сначала семья украинцев, поляков и евреев. Позже поселяются немцы. Началась Вторая мировая война, и времени на счастливую жизнь взрослых не осталось. Однако были дети, которые при всех обстоятельствах стремились иметь детство – и оно у них было, благодаря матери девочки Ярославы – преподавательнице пения Софии, которую сыграла Яна Королева. Она учила их петь, колядовать и продолжать мечтать.

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Добрый день, Олеся! Расскажите об идее создания такой картины.

Здравствуйте. Это не моя идея, а автора сценария фильма Ксении Заставской. Я с ней общалась и, в принципе, этот автор является романисткой, много пишет, она писательница. Ее интересуют украинские темы и, насколько мне известно, эта идея возникла во время или после Майдана, который состоялся у нас в 2013 году. Когда я прочла этот сценарий, мне он тоже понравился, потому что там была заложена тема, которой на тот момент я уже занималась. Это период Второй мировой войны и украинско-польские отношения.

Где и когда снимали фильм?

Фильм снимали в Киеве и Нижиловичах (поселок под Киевом). Мы также искали место, чтобы провести съемки в Ивано-Франковске, однако улиц с домами, где сохранились бы старые окна и двери, без кондиционеров, не нашли. Очень дорого бы все зарисовывать — это почти полностью рисовать новый город.

В картине принимают участие польские актеры Мирослав Ганишевский и Йоанна Опозда, воплотившие семейство Калиновских, и Томаш Собчак, исполнитель роли Исаака. Какова была атмосфера на съемочной площадке? Как сейчас эти актеры говорят об Украине? Как поддерживают?

Работать на съемочной площадке с ними было очень удобно. По-моему, разницы в сотрудничестве с польскими актерами или с украинскими нет. Все зависит от профессионализма актера и от самого человека. Сначала на роль поляка-военного мы хотели пригласить Томаша. Он пришел на пробы и когда я его увидела, то сразу поняла, что из него выйдет отличный еврей. И он сыграл его в фильме. В процессе общения мы с ним выяснили, что его семья жила на еврейской улице и, возможно, у него есть родственники евреи.

С Иоанной Опоздой и Мирославом Ганышевским у нас на площадке не было никаких проблем. Это было легко, интересный опыт. Актеры говорили ко мне на польском, а для них переводили мои реплики с украинского. О Томаше хотелось бы сказать, что он присутствовал на первом премьерном большом показе, состоявшемся в марте этого года в Варшаве. Он уже стал другом нашего фильма и очень поддержал меня морально, когда началась война, занимает очень проукраинскую позицию. А Иоанна ездила на фестиваль украинского кино в Америке и представляла там наш фильм.

Из трейлера мы видим, что участвуют детки. Как происходил отбор на детские роли?

Это был обычный кастинг. У нас было главное требование, чтобы дети пели. И каждая из трех девочек, сыгравших в кино, Женя, Полина и Кристина, в фильме – это Дина, Ярослава и Тереза, хорошо умеют петь. Кроме Талии, которую сыграли две актрисы, две сестренки полутора и четырех лет. Когда я услышала, как поет Полина, меня это поразило, и я поняла, что именно она должна быть Ярославой.

Кастинг мы провели многим детям, и даже сейчас, когда я смотрю какие-нибудь украинские фильмы, мне кажется, что я знаю каждого ребенка. Почти все дети из Киева, у которых был актерский опыт или актерский потенциал, были у нас на пробах. Но мы выбрали таких трех девочек, и я очень довольна, что именно они попали в наше кино.

Фильм Щедрик Кадр из фильма "Щедрик" / Фото пресс-службы ленты

"В фильме можно будет услышать праздничные песни, присущие каждой из представленных национальностей – украинцам, полякам и евреям". О каких песнях идет речь?

Кроме "Щедрика" в фильме звучит также польская колядка, которая называется "В ночной тишине", и традиционная еврейская песня, которую мы нашли, проконсультировавшись в синагоге. Ее поет девочка-актриса на языке идиш (еврейский язык). Эту песню исполняют в праздник Рош ха-Шана (так называемый еврейский Новый год).

"В ночной тишине": слушайте колядку онлайн

Мелодию "Щедрик" Леонтович создал в начале 20 века, события в фильме разворачиваются с 1938 года, когда "Щедрик" уже был известен всему миру. Расскажите, какой будет сюжетная линия, связанная с "Щедриком"?

Так, события фильма "Щедрик" разворачиваются с конца 1938 – накануне 1939 года (одна из первых сцен фильма – встреча Нового года), когда началась война. "Щедрик" – символическая песня, которую очень любит мама главной героини Ярославы, София. И эта песня является своеобразным сюжетным звеном. Девочка, слышавшая исполнение этой песни, и мама, которая привила дочери любовь к "Щедрику".

Прежде чем фильм попал к украинскому зрителю, "Щедрик" завоевал сердца международных кинофестивалей. Его показали уже в 9 странах мира, если я не ошибаюсь. Планируете еще подаваться на международные фестивали?

Фильм продолжает путешествовать по фестивалям. Его показали во многих странах мира. Больше нас удивило то, что фильм очень понравились на других континентах: в Америке, Канаде, Австралии. Даже в Нигерии он был показан, и мы получили главный приз на фестивале. Конечно, его возили и по Европе, в частности показали в Литве, Франции, Польше. Неоднократно он также был показан в Корее, планируется прокат в Японии. Еврейские фестивали и дальше продолжают приглашать этот фильм, и мы планируем еще несколько показов в Америке, опять же на еврейских фестивалях. Что будет дальше – посмотрим.

Как фильм восприняли в мире на фоне войны России против Украины?

Конечно события, случившиеся после 24 февраля, изменили видение этого фильма.

Да, возможно, он бы понравился зрителям, потому что там есть дети, потому что в основе сюжета определенная драматическая история. Но с началом полномасштабной войны эта историческая действительность, которая уже с нами, украинцами, случалась, просто тотально повторилась, и мы уже смотрим на эту историю совсем другими глазами. Даже те, кто не знал свою историю, для них становится очень важным понимать то, что произошло и происходило на самом деле с украинцами в отношениях с россиянами, с тоталитарным режимом. Понимание того, что это тянется уже столетиями, вся эта освободительная борьба от российского тоталитарного режима, желающего уничтожить украинцев. Иностранцам также этот фильм интересен из-за исторического контекста, который рассказывает больше о тех отношениях, которые были между Украиной и Россией, точнее Советским Союзом.

Так как в фильме также можно будет увидеть уникальные традиции празднования Рождества... Хочу спросить – как вы относитесь к тому, чтобы праздновать Рождество со всем миром 25 декабря?

Наша семья отмечает Рождество 25 декабря уже третий год подряд. Хотя мы также празднуем его и в январе, ведь это возможность разделить его с родными, которые придерживаются других традиций. Но я действительно убеждена, что официально Рождество должно быть 25 декабря — как это было до революции 1917 года, когда украинцы праздновали 25 декабря. Эти традиции и обычаи следует возвращать, потому что они были украдены Советским союзом.

Почему украинцам сейчас важно увидеть историческую драму "Щедрик" в кинотеатрах? Назовите три причины.

Мне кажется, одна из главных причин, почему украинцы должны увидеть "Щедрик" – это потому, что там раскрыт исторический контекст, о котором не все украинцы даже знают. В кинотеатрах во всем мире ко мне подходили переселенцы, особенно женщины и говорили: "Боже, мы вам так благодарны. Мы многого не знали и мы бы очень хотели, чтобы все уехавшие украинцы увидели это кино, чтобы больше людей поняли, что происходит, чтобы перестали защищать россиян и как-то оправдывать их".

Также в фильме снялись отличные прекрасные актеры Яна Королева, Андрей Мостренко. Эти замечательные дети, отличный голос нашей Полины. Мне кажется, все это тоже стоит внимания. Ну и третья причина, которая могла бы позвать в кино, – это то, что это украинский фильм. Мы должны поддерживать украинский кинематограф, это очень важно для создателей, тех, кто продолжает создавать такие фильмы — в Украине не так много исторических драм…

Спасибо за разговор! До встречи в кино.

Благодарю вас.