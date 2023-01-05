В канун премьеры 24 Канал пообщался с режиссером фильма Олесей Моргунец-Исаенко. Она рассказала, что фильм показывает период Второй мировой войны и украинско-польские отношения. А своеобразным сюжетным звеном является мелодия "Щедрик", которую очень любит мать главной героини Ярославы София.

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Справка. Олеся Моргунец-Исаенко родилась в 1984 году в Черниговской области. Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. С 2015 года является членом жюри Международного литературного конкурса "Коронация слова". Среди работ режиссера – десяток важных проектов, среди которых: документальные фильмы "Свiчадо вiчного" (2004 год), "Мольфар" (2005 год), "Автомобілі" (2008 год), короткометражный "Cello". Историческую драму "Щедрик" Олеся Моргунец-Исаенко сняла по сценарию Ксении Заставской в копродукции Украины и Польши.

В официальном синопсисе фильма "Щедрик" говорится, что события картины разворачиваются в Ивано-Франковске, тогдашнем Станиславе, начиная с конца 1938 года. Одна империя вытесняет другую, правящие режимы враждуют, а окружающий мир начинает стремительно меняться.

По сюжету в одном доме по соседству живут сначала семья украинцев, поляков и евреев. Позже поселяются немцы. Началась Вторая мировая война, и времени на счастливую жизнь взрослых не осталось. Однако были дети, которые при всех обстоятельствах стремились иметь детство – и оно у них было, благодаря матери девочки Ярославы – преподавательнице пения Софии, которую сыграла Яна Королева. Она учила их петь, колядовать и продолжать мечтать.

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Интервью с Олесей Моргунец-Исаенко о фильме "Щедрик"

Об истории создания и локации съемок

Добрый день, Олеся! Расскажите об идее создания такой картины.



Здравствуйте. Это не моя идея, а автора сценария фильма Ксении Заставской. Я с ней общалась и, в принципе, этот автор является романисткой, много пишет, она писательница. Ее интересуют украинские темы и, насколько мне известно, эта идея возникла во время или после Майдана, который состоялся у нас в 2013 году. Когда я прочла этот сценарий, мне он тоже понравился, потому что там была заложена тема, которой на тот момент я уже занималась. Это период Второй мировой войны и украинско-польские отношения.

Где и когда снимали фильм?



Фильм снимали в Киеве и Нижиловичах (поселок под Киевом). Мы также искали место, чтобы провести съемки в Ивано-Франковске, однако улиц с домами, где сохранились бы старые окна и двери, без кондиционеров, не нашли. Очень дорого бы все зарисовывать — это почти полностью рисовать новый город.

Потому мы приняли решение снять кино в декорации. Улица – это декорация, и весь дом, который вы увидите в фильме, полностью построен в павильонах.

Олеся Моргунец-Исаенко / Фото 24 Канала

Работа с польскими актерами

В картине принимают участие польские актеры Мирослав Ганишевский и Йоанна Опозда, воплотившие семейство Калиновских, и Томаш Собчак, исполнитель роли Исаака. Какова была атмосфера на съемочной площадке? Как сейчас эти актеры говорят об Украине? Как поддерживают?



Работать на съемочной площадке с ними было очень удобно. По-моему, разницы в сотрудничестве с польскими актерами или с украинскими нет. Все зависит от профессионализма актера и от самого человека. Сначала на роль поляка-военного мы хотели пригласить Томаша. Он пришел на пробы и когда я его увидела, то сразу поняла, что из него выйдет отличный еврей. И он сыграл его в фильме. В процессе общения мы с ним выяснили, что его семья жила на еврейской улице и, возможно, у него есть родственники евреи.

С Иоанной Опоздой и Мирославом Ганышевским у нас на площадке не было никаких проблем. Это было легко, интересный опыт. Актеры говорили ко мне на польском, а для них переводили мои реплики с украинского. О Томаше хотелось бы сказать, что он присутствовал на первом премьерном большом показе, состоявшемся в марте этого года в Варшаве. Он уже стал другом нашего фильма и очень поддержал меня морально, когда началась война, занимает очень проукраинскую позицию. А Иоанна ездила на фестиваль украинского кино в Америке и представляла там наш фильм.

Кадр из фильма "Щедрик" / Фото пресс-службы ленты

Главное о кастинге на детские роли

Из трейлера мы видим, что участвуют детки. Как происходил отбор на детские роли?



Это был обычный кастинг. У нас было главное требование, чтобы дети пели. И каждая из трех девочек, сыгравших в кино, Женя, Полина и Кристина, в фильме – это Дина, Ярослава и Тереза, хорошо умеют петь. Кроме Талии, которую сыграли две актрисы, две сестренки полутора и четырех лет. Когда я услышала, как поет Полина, меня это поразило, и я поняла, что именно она должна быть Ярославой.

Кастинг мы провели многим детям, и даже сейчас, когда я смотрю какие-нибудь украинские фильмы, мне кажется, что я знаю каждого ребенка. Почти все дети из Киева, у которых был актерский опыт или актерский потенциал, были у нас на пробах. Но мы выбрали таких трех девочек, и я очень довольна, что именно они попали в наше кино.

Кадр из фильма "Щедрик" / Фото пресс-службы ленты

Колядки, звучащие в фильме "Щедрик"

"В фильме можно будет услышать праздничные песни, присущие каждой из представленных национальностей – украинцам, полякам и евреям". О каких песнях идет речь?



Кроме "Щедрика" в фильме звучит также польская колядка, которая называется "В ночной тишине", и традиционная еврейская песня, которую мы нашли, проконсультировавшись в синагоге. Ее поет девочка-актриса на языке идиш (еврейский язык). Эту песню исполняют в праздник Рош ха-Шана (так называемый еврейский Новый год).

"В ночной тишине": слушайте колядку онлайн

Мелодию "Щедрик" Леонтович создал в начале 20 века, события в фильме разворачиваются с 1938 года, когда "Щедрик" уже был известен всему миру. Расскажите, какой будет сюжетная линия, связанная с "Щедриком"?



Так, события фильма "Щедрик" разворачиваются с конца 1938 – накануне 1939 года (одна из первых сцен фильма – встреча Нового года), когда началась война. "Щедрик" – символическая песня, которую очень любит мама главной героини Ярославы, София. И эта песня является своеобразным сюжетным звеном. Девочка, слышавшая исполнение этой песни, и мама, которая привила дочери любовь к "Щедрику".

Саму песню выбрали неслучайно, потому что она не может не задеть. И здесь не только о хорошей мелодии, но и об элементе самоидентификации: тем, кем ты являешься. Когда у тебя есть собственная песня, тогда ты можешь считать себя украинцем или евреем или поляком. Когда у тебя есть язык, песня, культура, тогда ты являешься частью своего народа.



Олеся Моргунец-Исаенко / Фото 24 Канала

Международное признание исторической драмы

Прежде чем фильм попал к украинскому зрителю, "Щедрик" завоевал сердца международных кинофестивалей. Его показали уже в 9 странах мира, если я не ошибаюсь. Планируете еще подаваться на международные фестивали?



Фильм продолжает путешествовать по фестивалям. Его показали во многих странах мира. Больше нас удивило то, что фильм очень понравились на других континентах: в Америке, Канаде, Австралии. Даже в Нигерии он был показан, и мы получили главный приз на фестивале. Конечно, его возили и по Европе, в частности показали в Литве, Франции, Польше. Неоднократно он также был показан в Корее, планируется прокат в Японии. Еврейские фестивали и дальше продолжают приглашать этот фильм, и мы планируем еще несколько показов в Америке, опять же на еврейских фестивалях. Что будет дальше – посмотрим.

Отзывы зрителей на "Щедрик" за границей

Как фильм восприняли в мире на фоне войны России против Украины?

Конечно события, случившиеся после 24 февраля, изменили видение этого фильма.

Если бы мы показали этот фильм до 24 числа, то его воспринимали бы, мне кажется, просто как драму.

Да, возможно, он бы понравился зрителям, потому что там есть дети, потому что в основе сюжета определенная драматическая история. Но с началом полномасштабной войны эта историческая действительность, которая уже с нами, украинцами, случалась, просто тотально повторилась, и мы уже смотрим на эту историю совсем другими глазами. Даже те, кто не знал свою историю, для них становится очень важным понимать то, что произошло и происходило на самом деле с украинцами в отношениях с россиянами, с тоталитарным режимом. Понимание того, что это тянется уже столетиями, вся эта освободительная борьба от российского тоталитарного режима, желающего уничтожить украинцев. Иностранцам также этот фильм интересен из-за исторического контекста, который рассказывает больше о тех отношениях, которые были между Украиной и Россией, точнее Советским Союзом.

Кадр из фильма "Щедрик" / Фото пресс-службы ленты

Рождество 25 декабря или 7 января – позиция Олеси Моргунец-Исаенко

Так как в фильме также можно будет увидеть уникальные традиции празднования Рождества... Хочу спросить – как вы относитесь к тому, чтобы праздновать Рождество со всем миром 25 декабря?



Наша семья отмечает Рождество 25 декабря уже третий год подряд. Хотя мы также празднуем его и в январе, ведь это возможность разделить его с родными, которые придерживаются других традиций. Но я действительно убеждена, что официально Рождество должно быть 25 декабря — как это было до революции 1917 года, когда украинцы праздновали 25 декабря. Эти традиции и обычаи следует возвращать, потому что они были украдены Советским союзом.

Три причины, почему стоит пойти на "Щедрик" в кино

Почему украинцам сейчас важно увидеть историческую драму "Щедрик" в кинотеатрах? Назовите три причины.

Мне кажется, одна из главных причин, почему украинцы должны увидеть "Щедрик" – это потому, что там раскрыт исторический контекст, о котором не все украинцы даже знают. В кинотеатрах во всем мире ко мне подходили переселенцы, особенно женщины и говорили: "Боже, мы вам так благодарны. Мы многого не знали и мы бы очень хотели, чтобы все уехавшие украинцы увидели это кино, чтобы больше людей поняли, что происходит, чтобы перестали защищать россиян и как-то оправдывать их".

Поэтому просто ради того, чтобы узнать свою историю и стоит посмотреть "Щедрик".

Также в фильме снялись отличные прекрасные актеры Яна Королева, Андрей Мостренко. Эти замечательные дети, отличный голос нашей Полины. Мне кажется, все это тоже стоит внимания. Ну и третья причина, которая могла бы позвать в кино, – это то, что это украинский фильм. Мы должны поддерживать украинский кинематограф, это очень важно для создателей, тех, кто продолжает создавать такие фильмы — в Украине не так много исторических драм…

Спасибо за разговор! До встречи в кино.

Благодарю вас.

С Олесей Моргунец-Исаенко на допремьерном показе во Львове / Фото 24 Канала