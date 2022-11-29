Почему каждому украинцу стоит посмотреть драму "Щедрик": появился тизер і дата премьеры

Историческая драма "Щедрик" выйдет в украинских кинотеатрах 5 января. Сегодня, 29 ноября, вышел тизер фильма, который покажет разрушенные человеческие судьбы на фоне войны.

"Щедрик" снят в копродукции Польши и Украины. Он рассказывает об истории единения культур трех семей: украинцев, поляков и евреев, пытающихся выжить в надежде на светлое будущее. А украинская мелодия "Щедрика" стала символом света и добра для героев и героинь картины.

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"Щедрик": особенности, сюжет и тизер

"Щедрик" - это элемент самоидентификации, помогающий понять "кто ты". Так песня "Щедрик" для маленькой Ярославы это песня ее семьи, ее корни. В фильме также будут звучать польские и еврейские песни, потому что каждый народ имеет свой язык, свою песню, и свое право на существование,

— поделилась режиссер фильма Олеся Моргунец-Исаенко.

"Щедрик" 2023: смотрите тизер картины

Действие картины разворачивается в Ивано-Франковске во время Второй мировой войны, где на смену карательной системе СССР ненадолго приходит нацистский режим Третьего рейха.

Как отмечает пресс-служба исторической драмы, для воспроизведения исторической действительности на экране создатели консультировались с историками и краеведами. По словам режиссера, фильм — собирательный образ реальных историй конца 30-х, начала 40-х годов 20 века.

"Картина не о войне, а о жизни обычных людей во время военных действий и оккупации. Наши герои не теряют человечности и достоинства, несмотря на все испытания судьбы", – рассказал продюсер проекта Тарас Босак.

Кадр из фильма "Щедрик" / Пресс-служба фильма

Он продолжил, что "фильм показывает, что изменение тоталитарных режимов, по сути, ничего не меняет, а любые попытки силового распределения территорий всегда приводят к гуманитарной катастрофе". "К сожалению, многие украинские семьи с началом полномасштабного вторжения почувствовали это на себе. И хотя это кино историческое, зритель найдет очень много параллелей с настоящим и сможет еще раз убедиться, что свет всегда побеждает тьму", – дополнил Босак.

Съемки проекта начались в конце ноября 2019 и продолжались до февраля 2020, отдельные сцены снимали в августе 2020, с перерывом на карантин.

5 января 2023 "Щедрик" стартует в широком прокате в Украине.

Кадр из фильма "Щедрик" / Пресс-служба фильма