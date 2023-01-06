В официальном синопсисе фильма "Щедрик" говорится, что события картины разворачиваются в Ивано-Франковске, начиная с 1938 года. Одна империя вытесняет другую, правящие режимы враждуют, окружающий мир стремительно меняется. И в центре событий – три украинских семьи, которые объединились перед лицом двух тоталитарных систем – СССР и нацистского режима Третьего рейха. Все они разной национальности – украинцы, поляки и евреи, но пытаются найти спасение и свет среди бурных событий.

Читайте интервью полностью "Щедрик" стоит посмотреть, – откровенный разговор с режиссером фильма Олесей Моргунец-Исаенко

Идею фильма воплотила в реальность сценаристка Ксения Заставская, а вот режиссерский подход обеспечила Олеся Моргунец-Исаенко. По ее словам, у Ксении возникла идея создать такой фильм еще во время Майдана 2013 – 2014 годов.

"Когда я прочла этот сценарий, мне он тоже понравился, потому что там была заложена тема, которой на тот момент я уже занималась. Это период Второй мировой войны и украино-польские отношения", – говорит режиссер.

Однако передать настроение Ивано-Франковска и его атмосферу не удалось, ведь перед съемками фильма команда увидела, что в городе практически не сохранились старые дома, где бы ни было современных окон, дверей или кондиционеров на фасадах. Поэтому фильм пришлось снимать в специально построенном павильоне в Киеве и Нижиловичах (поселок под Киевом).

Мы искали место, чтобы провести съемки в Ивано-Франковске, однако улиц с домами, где сохранились бы старые окна и двери, без кондиционеров, не нашли. Очень дорого бы все зарисовывать – это почти полностью рисовать новый город. Потому мы приняли решение снять кино в декорации. Улица – это декорация и весь дом, который вы увидите в фильме, полностью построен в павильонах,

– рассказала режиссер.

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Отметим, что такие истории в украинском кинопроизводстве встречаются не впервые. К примеру, фильм "Кофе с кардамоном" частично был снят в Жовкве во Львовской области, однако тот же дворец Фредров-Шептицких, где жил дядя польского шляхтича в сериале, пришлось косметически поремонтировать. Другие кадры из города тоже тяжело дались, ведь "настоящее уже абсолютно разрушило фон прошлого", рассказывала в одном из интервью актриса Елена Лавренюк.