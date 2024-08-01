Однако, похоже, что это произошло во время ее отпуска в Турции. Смотрите фото знаменитости и узнайте, как Шэрон прокомментировала инцидент.

Рекомендуем 5 знаменитых актеров, которые женились рекордное количество раз

Шэрон Стоун опубликовала фото с синяком под глазом

В подписи к фото Шэрон отметила: "Поездка была тяжелой, но я более выносливая", выражая позитивный настрой вопреки ситуации. Ее поклонники активно поддерживают актрису в комментариях, выражая свои пожелания скорейшего выздоровления и восхищение ее выдержкой.

Стоун находится в Европе уже несколько недель. Перед тем, как посетить Турцию, она провела время во Франции и Италии, наслаждаясь европейскими пейзажами и культурой.