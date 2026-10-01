Отказался целовать Шэрон Стоун: актер спустя 33 года рассказал, что происходило на съемках

Билли Болдуин признался, что до сих пор не хотел бы работать с Шэрон Стоун, и вспомнил о напряженности в отношениях между ними на съемочной площадке фильма 1993 года "Щепка".

Как сообщает ew, в интервью для подкаста Lisa Guerrero Unleashed актер заявил, что именно Стоун – тот человек из всех его коллег, с которым он не хотел бы сниматься снова.

Вначале все было нормально – а потом нет

По словам Болдуина, первые две-три недели съемок прошли без особых проблем. Они работали вместе над несколькими интимными сценами, и, как он говорит, все "шло нормально".



Фильм "Щепка" / Фото imdb



Затем атмосфера резко изменилась. Болдуин утверждает, что Стоун перестала даже здороваться с ним на съемочной площадке.

Когда дело дошло до последней любовной сцены, актер, по его словам, обратился к продюсерам и заявил, что не хочет ее снимать вообще. В конце концов его убедили, но Болдуин выдвинул одно очень конкретное условие:

Пожалуйста, только не заставляйте меня ее целовать.

Продюсер якобы предложил очень странный способ "улучшить химию"

Самая скандальная часть истории касается продюсера Роберта Эванса. Болдуин заявил, что тот якобы предлагал ему переспать со Стоун, чтобы сделать их взаимодействие на экране более убедительным.

Интересно, что сама Шэрон Стоун ранее рассказывала очень похожую историю в своих мемуарах. По ее версии, именно Эванс убеждал ее вступить в интимные отношения с Болдуином, потому что якобы это поможет актеру лучше сыграть.

Стоун тогда отреагировала на эту идею крайне прозаично. Она вспоминала, что была возмущена самой мыслью, что секс с партнером по фильму вдруг превратит его в более сильного актера.

И спустя три десятилетия они до сих пор не помирились

Болдуин также заявил, что его до сих пор раздражает то, что Стоун отзывалась о нем после премьеры "Щепки" и в своей книге.

По его словам, за прошедшие десятилетия они несколько раз виделись на публичных мероприятиях, но ни разу не разговаривали.

А вы знали, как выглядела Шэрон Стоун 50 лет назад, когда участвовала в конкурсе красоты?