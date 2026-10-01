Як повідомляє ew, в інтерв’ю для подкасту Lisa Guerrero Unleashed актор заявив, що саме Стоун – та людина з усіх його колег, з якою він не захотів би зніматися знову.

На початку все було нормально – а потім ні

За словами Болдвіна, перші два-три тижні зйомок минали без особливих проблем. Вони працювали разом над кількома інтимними сценами, і, як він каже, все "йшло нормально".



Фільм "Тріска" / Фото imdb



Потім атмосфера різко змінилася. Болдвін стверджує, що Стоун перестала навіть вітатися з ним на майданчику.

Коли дійшло до останньої любовної сцени, актор, за його словами, звернувся до продюсерів і заявив, що не хоче її знімати взагалі. Зрештою його переконали, але Болдвін висунув одну дуже конкретну умову:

Будь ласка, тільки не змушуйте мене її цілувати.

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Продюсер нібито запропонував дуже дивний спосіб "покращити хімію"

Найскандальніша частина історії стосується продюсера Роберта Еванса. Болдвін заявив, що той нібито пропонував йому переспати зі Стоун, аби зробити їхню взаємодію на екрані переконливішою.

Цікаво, що сама Шерон Стоун раніше розповідала дуже схожу історію у своїх мемуарах. За її версією, саме Еванс переконував її вступити в інтимні стосунки з Болдвіном, бо нібито це допоможе акторові краще зіграти.

Стоун тоді відреагувала на цю ідею максимально без романтики. Вона згадувала, що була обурена самою думкою, ніби секс із партнером по фільму раптом перетворить його на сильнішого актора.

І через три десятиліття вони все ще не помирилися

Болдвін також заявив, що його досі дратує те, як Стоун говорила про нього після прем’єри "Щіпки" та у своїй книзі.

За його словами, за минулі десятиліття вони кілька разів бачилися на публічних заходах, але жодного разу не розмовляли.

А ви знали, як Шерон Стоун виглядала 50 років тому, коли брала участь у конкурсі краси?