Как выглядела Шэрон Стоун 50 лет назад: редкие фото с конкурса красоты

Сегодня Шэрон Стоун – голливудская икона, обладательница "Золотого глобуса" и номинантка на "Оскар". А примерно 50 лет назад она была 17-летней девушкой из Пенсильвании, которая участвовала в местных конкурсах красоты.

Как сообщает HELLO, Шэрон Стоун родилась в 1958 году в городе Мидвилл, штат Пенсильвания, и прожила там до 15 лет. Позже она училась в Edinboro State College, где изучала творческое письмо.



Шэрон Стоун в молодости / Фото из фейсбука



Именно в студенческие годы будущая актриса решила попробовать свои силы в конкурсах красоты. Сначала она стала Miss Crawford County, а затем, в 17 лет, приняла участие в конкурсе Miss Pennsylvania.

Корону она тогда не получила – победительницей стала представительница округа Бакс Мари МакЛафлин. Зато Стоун получила нечто гораздо более полезное для будущей карьеры: совет, который фактически изменил ее жизнь.

"Бросай колледж и езжай в Нью-Йорк"

Одна из судей конкурса посоветовала Шэрон бросить учебу и попробовать свои силы в модельном бизнесе в Нью-Йорке.

И, похоже, Стоун решила, что это именно тот случай, когда можно послушать незнакомого человека и рискнуть.

В 1977 году она подписала контракт с Ford Modeling Agency. Вскоре начала работать моделью и ездить по Европе.

Так Стоун несколько лет проработала за границей, после чего вернулась в Нью-Йорк уже с другой целью – стать актрисой.

Ее путь в большое кино тоже не был молниеносным. Что мы уже знаем.

Ранее актриса уже рассказывала о своей зависимости и жизни после инсульта.