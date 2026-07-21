На этот раз 68-летняя звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун, как сообщает Variety, откровенно рассказала о том, как отказалась от лекарств после инсульта, бросила марихуану, пережила несколько месяцев настоящего ада и... наконец-то вернула себе жизнь. Звучит как сценарий нового сериала HBO, но это ее реальность.

После тяжелого инсульта, который Шэрон Стоун перенесла еще в 2001 году, актриса годами принимала назначенные лекарства.



Шэрон Стоун рассказала о зависимости / Фото из инстаграма звезды



Прошлой осенью она решила отказаться от последнего препарата. Несмотря на то, что врачи буквально умоляли этого не делать.

Мне говорили: "Ты не можешь прекратить его принимать. Никогда". А я ответила: "Нет, прекращу", – вспоминает актриса.

Цена этого решения оказалась совсем не символической. По словам Стоун, первые четыре с половиной месяца были настолько тяжелыми, что она сравнила свое состояние с отказом от героина.

"Я чувствовала себя ужасно. Но хотела вернуть себе жизнь без лекарств", – призналась она.

В то же время стоит помнить: самостоятельно прекращать прием назначенных лекарств опасно. Такие решения нужно принимать только совместно с врачом.

Затем настала очередь марихуаны

Казалось бы, хуже уже не будет. Но Шэрон решила сделать еще один шаг и полностью отказалась от марихуаны. И снова получила неприятный "бонус".

Актриса говорит, что после этого почти месяц чувствовала себя очень плохо. По ее мнению, современный каннабис уже давно не имеет ничего общего с тем, что люди употребляли десятки лет назад.

"Это уже не просто растение, сорванное с грядки", – говорит Стоун.

После очередного обследования ее невролог якобы даже сказал, что видел пациентов, которые попадали в реанимацию из-за употребления марихуаны.

Где сейчас Шэрон Стоун

Последний год для Стоун вообще стал временем перезапуска. После 33-летнего перерыва она вернулась на подиум, закрыв показ Vetements в Париже.

Снялась в новых проектах, среди которых "Эйфория" и "Никто 2".

И теперь всерьез задумывается о дебюте на Бродвее. Говорит, хочет сыграть Марго Ченнинг из "Все о Еве", а еще мечтает о панк-версии мюзикла "Маме" с Дебби Харри и Билли Айдолом.

Сама Шэрон называет последний год периодом, когда она наконец "вернула себе свою жизнь". И, похоже, впервые за долгое время чувствует себя именно так, как хотела.

А еще Арнольд Шварценеггер тоже поделился секретом о том, что помогает ему держаться в форме.