Джулия Робертс и Шон Пенн сыграют роли Марты и Джона Митчеллов. По сюжету сериала, Джон является преданным соратником Никсона и генеральным прокурором США. Его жена Марта – светская львица из Арканзаса.

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Что интересно, несмотря на свою партийную принадлежность, она первая, кто публично забила тревогу по поводу причастности Никсона к Уотергейтскому скандалу, вследствие чего и президентство, и ее личная жизнь рухнула. Темпераментный и безжалостный, но безнадежно влюбленный в свою знаменитую откровенную жену, Джон будет вынужден выбирать между Мартой и президентом Никсоном.

Премьера запланирована на 24 апреля 2022 года.

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По словам создателя сериала Робби Пикеринга, Газлит – это Уотергейтская история, которую мы никогда раньше не слышали. "В центре шоу – Марта Митчелл, которая первая широко раскрыла весь скандал и в конце концов становится объектом злобной клеветнической кампании Белого дома, частично развязанной ее любимым мужем, генеральным прокурором Джоном Митчеллом. Я не могу дождаться, когда зрители увидят необычное выступление этого замечательного ансамбля под руководством Джулии Робертс", – дополнил он.

"Газлит" 2022: смотрите тизер

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Шон Пенн в Украине

Напомним, в ноябре режиссер, актер, сценарист и продюсер Шон Пенн посетил Украину. За время визита у него была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли. Как рассказали в штабе ООС, обладатель двух Оскаров Шон Пенн будет сотрудничать с украинской продюсерской группой. Вместе они планируют снять документальный фильм об Украине. Его основной замысел – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.